林秉樞扯「跟副局長是麻吉」！嗆：可指揮檢調…調查局打臉了

▲高嘉瑜遭男友林秉樞家暴一案鬧得沸沸揚揚。（合成圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／台北報導

「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案延燒！檢警在林男長住飯店內，搜出一份高嘉瑜被迫簽下的自白書，內容提到高的前男友馬文鈺坐領乾薪。馬文鈺4日出面痛批林「根本是惡魔」，再爆林曾自稱與調查局副局長很「麻吉」，調查局5日出面澄清了。

針對自白書內容，高嘉瑜前男友馬文鈺4日下午出面發聲，當時高嘉瑜被打完全身是傷，還被林秉樞逼簽自白書、過程全被錄下。他稱，影片中林問高嘉瑜，「馬文鈺是不是坐領乾薪？」，高嘉瑜流著血還敷著冰敷袋，被迫回答「是」，林再問「自白書是不是妳自己寫的？」，高嘉瑜已經快不能說話，仍被逼著回答「是」。

▲高嘉瑜前男友馬文鈺因自白書事件出面回應了。（圖／記者宋良義攝）

馬文鈺怒轟林秉樞「根本是惡魔」，拍影片只是為了娛樂用。除此之外，他封林為「裝熟魔人林秉樞」，爆料「(林秉樞)他簽那個自白書說，調查局副局長是他麻吉，溝通好了，自白書拿過去，就是對我羈押」，還有簡訊作證，「林秉樞說他可以指揮檢調，裡應外合都安排好了，那份交過去就是把我帶走。」如今自白書被起獲，馬文鈺直言「我一點都不擔心，這剛好構成新的罪狀。」

面對林秉樞稱「跟調查局副局長是麻吉」的說詞，調查局5 日對外澄清，表示與2位副局長（劉復興、黃義村）了解過後，2人均稱「不認識林秉樞本人」，請外界不要妄加揣測，或以訛傳訛，徒增紛擾。