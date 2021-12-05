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時空旅人曝「12月這天」出大事震撼全球！未來4預言：出現超級強國

▲▼時空旅人警告「12月這天」出大事。（圖／翻攝自TikTok／@onetimetraveler）

▲時空旅人警告「12月這天」會出大事。（圖／翻攝自TikTok／@onetimetraveler）

記者張方瑀／綜合報導

一名自稱「時空旅人」的網友在TikTok上公布影片表示，在12月有兩個日期需要注意，其中一天可能會發生震撼世界的大事，並永遠改變人類的生活方式。他也提到，瑞典、挪威、英國和芬蘭將會在2027年聯合起來，成為一個巨大的超級強國。

這名時空旅人在TikTok以「@onetimetraveler」為名發布各種預言影片，擁有約120萬人追蹤，他近日上傳了幾部影片表示，人們必須注意12月份的兩個日期。他談到在12月20日會有8個人類從太陽的能量波中獲得超能力，而12月25日是個更重要的日期，「這一天將會發生一件震撼世界的大事，並永遠改變人類的生活方式，這也將100％證明我是個時空旅人，不要忘記這個日期。」

@thatonetimetraveler

Remember the date 12/25/2021 (Christmas Day)##fyp ##foryou ##foryoupage ##timetraveler ##timetravel

♬ Time Travel - Lovett

他提到，在2022年還有另外一個值得記住的日期就是8月20日，那天橫跨地球的天空將變成明亮的綠色，「天空變綠的原因是，離地球不遠的一顆行星爆炸了，而星球裡面充滿了綠色的岩石，整個綠色的天空會持續大約5個小時，然後慢慢消失。」他還聲稱，在2022年NBA的洛杉磯湖人隊將在第七場比賽中輸給布魯克林籃網隊。

此外，這名時空旅人也對未來做出了更多預測，例如瑞典、挪威、英國和芬蘭會在2027年聯合起來，成為一個巨大的聯盟國家，而這個強國會激勵其他小國想要加入，「其他國家喜歡這個想法，這點燃了將大國團結在一起的火花。」

時空旅人提到了另外一個時間，2024年會在阿根廷的地底下找到一座3萬5000年前的地下堡壘，裡面藏有許多秘密，包含遠古時代的古物、技術、和隱藏的密碼等等。

另一名來自2714年的知名時空旅人艾瑞（Aery Yormany）則在TikTok上以「@aesthetictimewarper」的帳號分享影片表示，藏在傳說中藏在大西洋底下的亞特蘭提斯城將在2022年2月被發現，裡面住著人和魚雜交的新物種。

●《ETtoday新聞雲》提醒您：民俗說法僅供參考。

►印度神童警告「12月這天後」最危險！疫情恐怖擴散　疫苗可能無效
►印度神童示警：半年內有大事！12月這天是關鍵　1件事將釀恐怖地震

►早起不賴床的秘密幫手就是它

ET快訊
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