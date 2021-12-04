男友傳1句晚安搞消失　手錶意外揭偷吃！她見「1數字狂飆」綠炸

▲ 克莉絲汀靠手錶抓包男友偷吃。（圖／取自IG、免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女子經常在社群網站上展現好身材，吸引眾多粉絲追蹤，日前分享自己如何發現前男友出軌，頓時掀起公憤。原來她的前男友當時謊稱自己要睡了，她卻透過智慧手錶發現男友移動的步數不斷增加，才發現對方當時竟在一家脫衣舞孃俱樂部。

♬ original sound - Shemara_london @kristenslonicki he never did find out how i knew he was at the strip club that night.. best hacks revealed lol also i wouldnt have even cared, why u lying #dobetter

《太陽報》2日報導，網友克莉絲汀（Kristen）近日在TikTok上分享這段經歷，「我記得有一次，我意外發現前男友在騙我，因為他對我說了『晚安』，我卻在Apple Watch上看到，應該在睡覺的他步數不斷往上飆」，才發現男友根本沒有好好躺在床上睡覺。

克莉絲汀提到，前男友從頭到尾都不知道她是如何拆穿自己的謊言，發現他當晚人在脫衣舞孃俱樂部。有趣的是，克莉絲汀也不是故意查看前男友的步數，她當時正在比較自己和閨蜜的步數，突然想起了男友，一時心血來潮看了一眼，沒想到會成為抓包男友說謊的關鍵。

這段影片曝光6天已吸引28.6萬次觀看，許多網友都讚嘆克莉絲汀抓姦的方式絕妙，紛紛留言表示，「妳給我最棒的啟發」、「太聰明了」、「原來Apple Watch還有這種用途」、「我想他應該不是單純在走路」。

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