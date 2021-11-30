網紅醫「開刀一半」跑去拍片！病患丟手術台上　手術過程po網慘了

記者吳美依／綜合報導

澳洲整形名醫阿羅諾夫（Daniel Aronov）經常在TikTok分享搞笑、跳舞或者分享醫學知識的影片，吸引1300萬粉絲追蹤，卻被指控經常開刀到一半突然「喊卡」，只為了錄製手術影片，並且分享至社群媒體，替患者帶來生理及心理創傷。他如今遭澳洲醫護從業人員署（AHPRA）調查，下令刪除所有影片，且不准進行任何形式的整形手術。

綜合《商業內幕》等外媒報導，數名患者挺身分享創傷經驗，指控阿羅諾夫缺乏醫德，醫術拙劣，讓他們被迫另尋協助，重新動刀。

▲澳洲整形名醫阿羅諾夫（Daniel Aronov）。（圖／翻攝TikTok@dr.danielaronov01）



女患者賈姬（Jackie）動刀抽除下巴及頸部脂肪，由於沒有全身麻醉，所以清楚聽見「他手術到一半，突然停下來檢視影片，然後說『不，我不要這個，把它剪掉然後重來一遍。』我身為一名病患躺在那裡，覺得自己快要死了，他卻在那裡娛樂大眾。」她術後疼痛難耐，下顎還留下不明腫塊，宛如經歷一場惡夢。



女患者艾咪（Amy）不同意分享手術影片，但開刀畫面仍遭醫師上傳。她還提出訊息證據指控，阿羅諾夫竟提議把釘書機宅配到府，讓她自己把臉頰內的鐵釘取下。另一名男患者表示，他接受抽脂手術卻失敗，腹部留下大腫塊，「如果我事前知道這些，我絕對不會讓阿羅諾夫靠近我的。」

▲阿羅諾夫（Daniel Aronov）被多名患者指控醫術欠佳。（圖／翻攝TikTok@dr.danielaronov01）

澳洲《9號電視網》節目「時事」（A Current Affair）接獲民眾爆料後深入調查，這才揭發此事。阿羅諾夫遭當局下令，立刻刪除各社群媒體上的手術相關影片，也禁止未來分享開刀內容，如今只能以家醫科醫師的身分看診，而且必需受到嚴格監督。

阿羅諾夫24日向「時事」表示，他已經辭職並且決定休假一段時間，不願公開發表評論。他曾任職的診所也正在接受調查。

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