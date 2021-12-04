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印度神童示警：半年內有大事！12月這天是關鍵　1件事將釀恐怖地震

▲▼ 印度神童阿南德最新影片談論極端天氣。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲ 印度神童阿南德最新影片談論極端天氣。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）先前警告，11月19日的「血月」可能使豪雨成災，印度不久後果真洪水爆發。他在台灣時間3日晚間公開新預言，揭示2021年全球極端降雨和導致地震的原因，預言今年12月至明年4月間將降於人類的災禍，也說明避免天災人禍的預防方法。

阿南德最新影片首先聚焦2021年全球降雨增加的原因，他說明，媒體多將極端天氣歸因於氣候變遷，實際上氣候變遷並非唯一的原因。整個亞洲2021年降雨暴增，不僅印度南部大水，中國河南也因極端暴雨引發水災，真實死亡人數恐怕比官方統計多上許多，就連歐洲都爆發洪災，至少7個歐洲國家受影響，造成人畜生命損失，從上述事件都可看出，2021年是洪災的一年，主因是今年為「月亮年」。

如他在先前的影片中所說，由於卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤）將在14日開始，人們必須極度謹慎，因為今年12月14日至2022年4月之間是一段極度重要的時期，對於全球多個國家的經濟、天氣乃至所有面相都會有影響。

阿南德說明，卡拉薩爾帕瑜伽會對天氣帶來嚴重且龐大的影響，1月至4月間，強降雨和地震將導致印度南部喀拉拉邦Mullaperiyar水壩受損。人民和官員都應認真看待此事，因為數學公式或工程公式不能算出大壩究竟是否穩定，而大自然隨時可能發威。

即便大壩不會馬上倒塌，2022年4月底以前必將發生大事，造成大壩嚴重損壞，倒塌的時間點則會落在2030年至2035年之間，儘管目前不須太過驚慌，仍有必要提醒民眾，未來6個月對水壩來說是一段關鍵時期，一連串事件將影響大壩安全，可能衝擊數百萬民眾，必須多加小心，政府也必須謹慎注意。

至於避免災難的方法，阿南德指出，喀拉拉邦的民眾必須停止殺害牛隻和其他動物，這並非出於任何宗教因素，而是因為牛能提供營養豐富的牛奶，能夠餵養人類。越多人殺生，就有越多災害。

他說明，殺害牛隻將導致巨大的負能量產生，很快就會有地震襲來，地震和屠牛的關聯甚大，從世界上許多國家就可看見，殺害越多牛隻的國家總是遭遇越嚴重的地震，而已開發國家也很快會因為殘酷的行徑而面臨大自然的反撲。

阿南德補充，卡拉薩爾帕瑜伽是一段關鍵時期，這段期間發生的事將影響未來走向，因此在這段時間過後，將提供更多有關水壩及全球情勢的進一步預言。

阿南德過去有關虛擬貨幣、新冠疫情的預言數度成真，YouTube頻道吸引全球逾百萬人訂閱，不過針對第三次世界大戰及今年2月經濟崩盤的預言都失準。台灣星座專家唐綺陽便曾公開指出，阿南德過於危言聳聽，民眾若想確認他的預言是否精準，應親自觀看影片後判斷。

●《ETtoday新聞雲》提醒您：民俗說法僅供參考。

►印度神童警告「12月這天後」最危險！疫情恐怖擴散　疫苗可能無效
►印度神童「血月」預言又成真　這國爆奪命洪災！12月後小心5件事
►印度神童警告「紅月亮」降3大災殃　房市恐受挫！僅1國經濟有吉兆

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