476年前料到Omicron爆發！　她曝「神鬼先知」關鍵預言

▲Omicron防範不慎可能引起全球新一波疫情。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

新型變異株Omicron來勢洶洶，引起全球各國新一波防疫動作，此前印度神童因對全球疫情爆發的預言爆紅，現在澳洲知名占星學家亞當斯（Jessica Adams）提出，早在1566年過世的「神鬼先知」法國星象家諾斯特拉達穆斯（Nostradamus），早在400多年前就已預言「Delta和Omicron的出現」。

亞當斯在在其個人網站上發布文章指出，諾斯特拉達穆斯在400年前出版的《百詩集》中，就已提及「Lambda」和「Kappa」兩種變種病毒，甚至也將後續爆發的「Delta」和「Omicron」變異株，也都一併記錄在書上，而他做出預言的時間，是1555年。

▲亞當斯指出，神鬼先知已在書中精準預言「Lambda」和「Kappa」變種病毒。（圖／翻攝自亞當斯網站）

亞當斯提到諾斯特拉達穆斯在書中寫下一句關鍵，「兩條閃亮的魚將在雙魚座相遇」，並引用17世紀英國首任皇家天文學家佛蘭斯蒂德（John Flamsteed）的畫作《雙魚座》佐證該項理論，「雙魚座中兩顆恆星，就叫Delta和Omicron」。

亞當斯認為，諾斯特拉達穆斯之所以用那麼隱晦的方式預言未來，是為了避免宗教的獵巫可能，如果被認為透過巫術預言，將可能受到嚴厲懲罰。另一個諾斯特拉達穆斯如此神秘的理由，她說如果世界衛生組織（WHO）早就知道雙魚座中閃亮的兩顆星是「Delta」和「Omicron」，那些專家就會發現其他名字，這樣一來預言就永遠不會成真，因為形成了預言的悖論，只有等到事情發生才能驗證他的預言內容，就像「Omicron」來襲一樣。

▲兩條閃亮的魚將在雙魚座相遇。（圖／翻攝自亞當斯網站）

其實諾斯特拉達穆斯的《百詩集》中的多首詩篇，已被後世解讀準確預言了1666年的倫敦大火、拿破崙的興亡、希特勒崛起和二戰的爆發，甚至也預言了911恐攻事件的發生。

去年1月COVID-19疫情從中國武漢開始蔓延的消息，漸漸變成國際所知的重大消息，當時就有人提出《百詩集》第53首詩篇中寫到，諾斯特拉達穆斯精準預言了2003年的SARS爆發，詩中寫道，「這座海上城市的大瘟疫不會停止，直到一位憤怒的女強人，以正義之血為死者復仇。」

諾斯特拉達穆斯部分支持者即解讀文中的「大瘟疫」就是SARS，海上城市是香港，「女強人」則是指中共前衛生部長吳儀，她當時被任命撲滅SARS疫情。