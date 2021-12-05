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賴清德親臨新港鄉溪北村六興橋改建　未來將成黃金風鈴木賞花新地標

▲▼新港鄉溪北村六興橋改建工程動土 賴清德副總統蒞臨參與 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣新港鄉溪北村六興橋改建工程4日上午舉行動土典禮，副總統賴清德也親自蒞臨現場，與縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、行政院前秘書長卓榮泰、溪北六興宮主委江筱芃等各級民代、貴賓至六興宮祭祀、祈求平安，並於吉時舉行祈福動土儀式。

▲▼新港鄉溪北村六興橋改建工程動土 賴清德副總統蒞臨參與 。（圖／嘉義縣政府提供）

分享起與六興宮的緣分，賴清德說，在擔任行政院長時，很榮幸有機會透過卓榮泰前秘書長安排，來到六興宮參拜；當時六興宮主委特別拜託，廟前橋年久失修、出入不便，怕影響地方安全，希望行政院能幫忙，改善這座橋。

「這是緣分！」賴清德說，身為天上聖母媽祖婆的信徒，有機會為媽祖做些事情，是無限的光榮，他便向廟的主委說，就當作是信德賴清德院長來到六興宮交付香油錢；很高興能在擔任院長時裁示此案，更謝謝翁章梁率領的行政團隊及地方鄉鎮公所的打拼，讓行政工作能順利推動。

六興橋於今日正式動土開工，翁章梁說明，預計民國112年底通車啟用，屆時將成為嘉義新地標，讓來訪六興宮與觀賞黃金風鈴木花季的遊客，可以散步悠遊，跨域整合周邊遊憩資源，提升遊憩廣度與深度。

▲▼新港鄉溪北村六興橋改建工程動土 賴清德副總統蒞臨參與 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣朴子溪六興橋建於民國80年，寬度8公尺，全長314公尺，橫跨朴子溪，連接太保市田尾里與新港鄉溪北村，為地方的重要交通橋梁；2001年納莉颱風，橋下堤防遭溪水掏空，溪水灌入溪南村，造成村落淹水。

▲▼ 溪北六興橋空拍圖畫面。（圖／溪北六興宮提供）

▲▼ 溪北六興橋空拍圖畫面。（圖／溪北六興宮提供）

2009年莫拉克颱風，橋底通水斷面不足，溪水甚至淹過橋面，嚴重阻礙水流，導致淹水情形，影響人民生命財產安全；另現況橋梁寬度為8公尺，兩側銜接引道路寬約為13.7至13.8公尺，其橋面道路縮減影響交通順暢及用路人行駛不便；因此，期望透過橋梁新建，改善原有橋梁梁底高程與道路寬度不足的問題，解決地方淹水隱憂、改善交通環境提升地方區域交通安全。

▲▼ 溪北六興橋空拍圖畫面。（圖／溪北六興宮提供）

為確保民眾車行橋梁安全，嘉義縣政府每2年辦理橋梁檢測並進行橋梁維護，維持六興橋能正常使用；考量六興橋日益老舊，惟無改建經費，於105年獲公路總局補助嘉義縣六興橋先期規劃費用，嘉義縣政府在106年底完成先期規劃後，立即向爭取中央爭取工程經費，終於109年2月獲得核定，且在110年12月動土。

翁章梁表示，新建六興橋是依最新國家規範辦理橋梁結構設計，全長315公尺，路寬拓寬為15公尺，檢討並修正道路高程，深槽區採用大跨徑懸臂工法預力箱梁橋形式跨越，道路總改善長度480公尺，全面提升行車安全性。

本計畫隸屬於生活圈道路交通系統建設計畫及中央管河川(朴子溪)上橋梁、涵洞改建工程，計畫經費由交通部公路總局補助1億2千880萬1000元，經濟部水利署補助2億928萬元，嘉義縣府負擔2千273萬元，總計3億6081萬1000元。

新港鄉溪北村六興橋改建工程臨近新港鄉六興宮，六興宮「正三媽廟」俗稱「黑面三媽」，與北港朝天宮、新港奉天宮並稱雲嘉地區三大媽祖廟，而六興宮更是溪北村重要民間信仰、生活中心；作為嘉義縣定古蹟六興宮的門戶，橋面設有寬廣的人行道，並將廟宇意象融入設計中，橋名柱、路燈古典燈具及人行道鋪面相互輝映，串聯至南岸全國最知名的黃金風鈴木景觀帶，形成本橋梁之景觀特色。

近3年來，新港、太保地區除六興橋外，在新港、太保地區，透過嘉義縣政府、太保市公所、新港鄉公所及地方議員、士紳的共同努力，道路改善方面獲中央補助、縣府及公所自籌款項合計約21億646萬元(包含縣道164線(新港新民路-民雄)道路改善工程、新港鄉行政周邊、新港鄉停車場周邊、太保嘉62線拓寬工程、前瞻-提升道路品質計畫、縣鄉道、市區村里道路改善及剛獲核定的太保都市計畫區6號計道路新闢工程、高速公路嘉義交流道附近特定區第21號計畫道路新闢工程)。

翁縣長除感謝中央各單位對嘉義縣的支持，也感謝立委陳明文、縣府團隊、太保、新港公所團隊、議員及地方士紳的努力，為嘉義縣新港、太保帶來更好的生活行通品質。

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