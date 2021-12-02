LIVE／開放國會論壇今登場　蔡英文致詞聚焦開放政府夥伴聯盟

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

2021年開放國會論壇今（2）日在台北登場，有20國、26位國會議員和國內外學者透過實體和線上形式參加，人數預計超過百人，主題聚焦「後疫情時代之開放國會——韌性之全球案例及2022年後之規劃」，而正副總統蔡英文、賴清德、立法院長游錫堃等人上午9點將到場致詞，日本前首相安倍晉三也將透過賀詞祝福活動順利。《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

波羅的海三國（立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞）國會議員，以及貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）、美國國際民主協會（NDI）會長米德偉（Derek Mitchell）等人，近日先後抵達台灣，將參加12月2日、3日在台北舉行的2021年開放國會論壇。

根據議程草案，伍姿進行開幕演說後，將分別舉行6場次論壇，主題包括「國會透明度、信任與多元參與」、「國會對錯假訊息的應對建議」與「民主最前線」等議題；另兩場專題討論的主題，包括開放國會的趨勢、機會與挑戰。

蔡英文日前接見「2021年開放國會論壇」國外訪賓時表示，開放政府與國會一直是她上任後努力方向，包括立法院與行政院也都有開放行動方案，讓公民可以更即時參與相關過程的討論，且推出方案都是按照國際標準設計，希望藉此加入開放政府夥伴聯盟打下良好基礎。