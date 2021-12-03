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日統客運雲林4路線將停駛　縣長張麗善：積極協助反映中央

▲縣長張麗善今日特地邀請雲林監理站站長陪同，前往拜會董事長林義風，感謝他長期以來對雲林鄉親的服務，雲林縣政府將積極協助日統把心聲反映到中央，共同尋求解決方案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲日統客運公司不堪多年虧損，宣布斗六、四湖、北港、民雄往返台北等4條客運路線，將在明年2月4日到期後，就不再營運。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

日統客運公司不堪多年虧損，宣布斗六、四湖、北港、民雄往返台北等4條客運路線，將在明年2月4日到期後，就不再營運，縣長張麗善今(3)日特地邀請雲林監理站站長陪同，前往拜會董事長林義風，感謝他長期以來對雲林鄉親的服務，雲林縣政府將積極協助日統把心聲反映到中央，共同尋求解決方案。

雲林縣政府指出，雲林縣老年人口高達18%，需要借重公共運輸的長者越來越多，雖然雲林有高鐵、台鐵，但很多偏遠地區仍須借重日統客運南來北往，針對業者面臨的經營困境，張麗善縣長上任以來積極協助，2019年間向交通部公路總局爭取國道及平面二段式接駁增列路線、優待票短收補貼及車輛規格檢驗及型式安全審驗之補充規定等協助事項。

▲縣長張麗善今日特地邀請雲林監理站站長陪同，前往拜會董事長林義風，感謝他長期以來對雲林鄉親的服務，雲林縣政府將積極協助日統把心聲反映到中央，共同尋求解決方案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善今日特地邀請雲林監理站站長陪同，前往拜會董事長林義風，感謝他長期以來對雲林鄉親的服務，雲林縣政府將積極協助日統把心聲反映到中央，共同尋求解決方案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

為減少營運成本並提供有效接駁，日統客運108年間終獲核准試辦「7002」四湖(經麥寮)- 中山高-臺北、「7005」中正大學-中山高-臺北、「7001」北港-中山高-臺北等三條路線國道平面二段式轉乘接駁，採北上整合、南下分流模式， 現況已有顯著成果，惟今年受疫情影響，客運業載客量大幅降低，希望公路總局能體恤企業經營的困難，並站在雲林偏遠鄉親的需要。

針對日統客運所提「7000」斗六市-西螺交流道-國道1號高速 公路-三重交流道-臺北市」國道客運路線，申請部分班次縮駛案件及為提升服務品質，國道客運路線營運使用並為前單後雙軸以上之車輛為限進行專案試辦等需求，期盼中央能納入考量，維護雲林鄉親的權益。

縣長張麗善表示，一輛客運車輛背後，代表的是一個家庭的生計，雲林旅外人口多，無論是返鄉或是探親，搭乘大眾交通運輸的需求也多，不管是客運敬老票的補貼或是大眾運輸業營運協助，都不能只用都會區的角度思考，縣府會持續為鄉親爭取權益，希望中央能傾聽地方聲音，提供偏鄉民眾更便捷多元的運輸選擇。

▲縣長張麗善今日特地邀請雲林監理站站長陪同，前往拜會董事長林義風，感謝他長期以來對雲林鄉親的服務，雲林縣政府將積極協助日統把心聲反映到中央，共同尋求解決方案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣老年人口高達18%，需要借重公共運輸的長者越來越多，雖然雲林有高鐵、台鐵，但很多偏遠地區仍須借重日統客運南來北往。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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