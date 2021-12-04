陸發布《中國的民主》白皮書　指「人民當家作主」是核心

▲北京人民大會堂。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室今（4）日發布《中國的民主》白皮書，稱「中國的民主是人民民主，人民當家作主是中國民主的本質和核心」，強調一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。

據今日新聞發佈會介紹，《中國的民主》白皮書是系統介紹中國民主價值理念、制度體系、參與實踐、成就貢獻的重要文獻。白皮書約2.4萬字，分為前言、正文、結束語三個部分，正文則分為「中國共產黨領導人民實現全過程人民民主」、「具有科學有效的製度安排」、「具有具體現實的民主實踐」、「廣泛真實管用的民主」、「豐富人類政治文明形態」五個部分。

白皮書指出，民主是全人類的共同價值，是中國共產黨和中國人民始終不渝堅持的重要理念，「中國的民主是人民民主，人民當家作主是中國民主的本質和核心。」

白皮書提到，全過程人民民主，實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一，是全鏈條、全方位、全覆蓋的民主，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。

▲北京天安門。（圖／路透）

白皮書說，評價一個國家政治制度是不是民主的、有效的，主要看國家領導層能否依法有序更替，全體人民能否依法管理國家事務和社會事務、管理經濟和文化事業，人民群眾能否暢通表達利益要求，社會各方面能否有效參與國家政治生活，國家決策能否實現科學化、民主化，各方面人才能否通過公平競爭進入國家領導和管理體系，執政黨能否依照憲法法律規定實現對國家事務的領導，權力運用能否得到有效制約和監督。

「民主是各國人民的權利，而不是少數國家的專利」，白皮書強調，一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判；國際社會哪個國家是不是民主的，應該由國際社會共同來評判，而不應該由自以為是的少數國家來評判。

白皮書最後指出，實現民主有多種方式，不可能千篇一律，「用單一的標尺衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是不民主的。」