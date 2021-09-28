《中國的全面小康》白皮書發布　小康社會達到共同富裕的本質要求

▲大陸國新辦公布《中國的全面小康》白皮書。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國新辦今（28）公布《中國的全面小康》白皮書，白皮書指出，指出，全面建成小康社會，是邁向中華民族偉大復興的關鍵一步，「100年來，中國共產黨團結帶領中國人民頑強拼搏，從小康之家到小康社會，從 總體小康到全面小康，從全面建設到全面建成，小康目標不斷實現，小康夢想成為現實。」

▲全面小康是大陸走向共同富裕的本質要求。（圖／新華社）

白皮書指出，全面小康，重在全面。中國的全面小康，體現發展的平衡性、協調性和可持續性，是物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展的小康；是不斷滿足人民日益增長的多樣化多層次多方面需求，不斷促進人的全面發展的小康；是國家富強、民族振興、人民幸福，多維度、全方位的小康。

白皮書提到，中國的全面小康，是全體人民共同享有發展成果的小康。不讓一個人掉隊，不讓一個區域落下，不讓一個民族滯後，體現了實現人的全面發展和實現全體人民發展的有機統一，體現了實現共同富裕的社會主義本質要求。

白皮書還指，新中國成立時，面對的是一個積貧積弱、滿目瘡痍的爛攤子。中國共產黨團結帶領人民，白手起家、自力更生、艱苦奮鬥，幹出了一片新天地，實現了千百年來夢寐以求的小康。

白皮書強調，中國始終把自身發展置於人類發展的坐標系中，始終把中國人民利益同各國人民共同利益結合起來，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者。中國全面建成小康社會，為構建人類命運共同體貢獻了中國智慧和中國力量。