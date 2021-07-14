《新疆各民族平等權利的保障》白皮書問世　專章強調宗教信仰自由

▲大陸國新辦發表《新疆各民族平等權利的保障》白皮書，婦女兒童及宗教信仰自由皆有專章論述。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國新辦今（14）日發表《新疆各民族平等權利的保障》白皮書，全文約1萬1千多字，不含前言及結語共分為七章。除公民、政治及經濟文化權利保障外，婦女兒童及宗教信仰自由皆有獨立篇章詳述。

▲新疆烏魯木齊民族文化觀光景點。（圖／CFP）

《白皮書》指出，新疆有效保障生命權、尊重保護自由權、切實維護公正審判權；在保障公民政治權利方面，新疆各民族不論人口多少、歷史長短、發展水平高低、風俗習慣差異等，都具有平等的地位，共同參與國家事務、管理地方事務、行使基層民主權利。

在文化及社會方面，《白皮書》提到，新疆各民族使用10余種語言和文字，少數民族語言文字在司法、行政、教育、新聞出版、廣播電視、文學藝術、社會公共事務等領域得到廣泛使用；2017年新疆修訂《新疆維吾爾自治區人口與計劃生育條例》，規定各民族實施統一的計劃生育政策，即城鎮居民一對夫妻可生育2個子女，農村居民一對夫妻可生育3個子女，未來還將進一步調整和完善本地人口與計劃生育法規政策。

婦女及兒童權利保障方面，《白皮書》指出，新疆堅持男女平等的憲法原則，保障婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理和民主監督權利。重視培養和選拔女幹部，婦女參與公共事務管理的人數持續增長；截至2020年，嬰兒死亡率由2000年的23.5‰下降到6.75‰。

至於外界關注的宗教信仰自由方面，《白皮書》強調，新疆堅持保護合法、制止非法、遏制極端、抵御滲透、打擊犯罪的原則，全面貫徹落實宗教信仰自由政策，正常宗教活動依法受到保護，公民宗教信仰自由的權利得到有效保障。

結語提到，國際上一些勢力無視中國政府為保障各民族平等權利所做的巨大努力，無視新疆人權事業取得的歷史性進步，不僅激起包括新疆各族人民在內的全中國人民的極大憤慨和堅決反對，也遭到國際社會正義力量的譴責。