陸外貿連13月正成長　官方稱疫情塞港已恢復

▲大陸深圳鹽田港，日前發生壅塞狀況。（圖／翻攝自大陸搜航網）

記者陳政錄／綜合報導

大陸海關總署13日公布，今年上半年，外貿進出口總值達18.97兆元（人民幣，下同），比去年同期增長27.1%，其中出口年增28.1%、進口年增25.9%，以單月數據看，6月外貿進出口總值年增22%，達連續13個月正成長。大陸海關總署統計分析司司長李魁文表示，隨部分港區因疫情防控情勢好轉，恢復整體操作，對外貿易繼續保持「穩中向好」的態勢。

大陸國務院新聞辦公室13日上午召開新聞發布會，海關總署統計，今年上半年，大陸外貿進出口總值18.07兆元，比去年同期增長27.1%，其中出口9.85兆元，增長28.1%；進口8.22兆元，增長25.9%。6月份當月，外貿進出口3.2兆元，年增長22%。

▲大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文。（圖／CFP）

就進出口內容來看，李魁文說，今年上半年，一般貿易進出口達11.19兆元，增長30.7%，占外貿總值的61.9%，較去年同期提升1.7個百分點。同時跨境電商、市場採購貿易等新興貿易業態蓬勃發展，顯示貿易方式結構進一步優化。

出口方面，大陸海關總署統計，機電產品出口表現搶眼，上半年出口5.83兆元，增長29.5%。

另一方面，日前因廣州、深圳等地新冠肺炎疫情復發，大陸深圳鹽田港等港口出現塞港情況。李魁文坦言，此次港口壅堵，對部分企業的交貨、收貨產生了一定的影響，相關航線的運價也出現一定波動。

但他接著表示，隨著相關地區疫情防控情勢好轉，目前港口通行能力正逐步恢復。李魁文舉例，6月24日，鹽田港區整體操作已經全面恢復，所有泊位基本恢復正常作業，而其他港口也正全面恢復整體操作。

►生火了！連我媽都用到發光