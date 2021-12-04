呂秀蓮重批林秉樞「網軍惡棍」　呼籲民進黨負責地對社會交代

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委高嘉瑜受到恐怖情人林秉樞施暴，日後扯出一連串的網軍案外案，引起各界關注。對此，前副總統呂秀蓮日前透過直播呼籲民進黨政府，應負責任地對社會交代。

呂秀蓮表示，對高嘉瑜受到的暴力，表示最嚴厲的譴責跟深深不捨，雖然目前事態尚未調查清楚，但可以知道的是，這位加害者其實是一個「網軍惡棍」。

呂秀蓮說，在網路世代原本期待知識科技可以帶給人類光明美好，但是，網路世代也有一種暗黑勢力存在，還沒完全浮現。

呂秀蓮指出，這位加害人是綠營的網軍部隊，希望執政的民進黨，本於創黨初衷勿枉勿縱，對於網軍部隊應該有一套自律、箝制的管制辦法，否則號稱民主自由，過度寵信網軍部隊、不加約束，「我覺得這是很反諷的一件事」，呼籲民進黨 要負責任地對社會做交代。

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