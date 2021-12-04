　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美副國務卿：立陶宛、歐美都關切中國霸凌台灣

▲▼美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）。（圖／路透）

▲美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓3日專電

美歐外交高層近2天密集舉行對話，會中都關切台灣議題。美國副國務卿雪蔓今天表示，美歐對中國許多行徑有同樣關切，包含台灣、立陶宛遭霸凌，承諾會共同對抗北京經濟脅迫。

雪蔓（Wendy Sherman）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）昨天與今天相繼在華府召開中國議題對話、高階印太諮商。兩人今天下午共同出席華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）活動，討論會談結果。

雪蔓表示，在他們來看，美國與歐盟對中作法互補且日益趨同，雙方對中國許多行徑有同樣關切，包括北京侵略性或不透明貿易經濟作為、壓迫香港民主、侵犯新疆人權，以及以霸凌來回應立陶宛與台灣深化彼此互惠互利經濟、文化關係的決定。

雪蔓說，美國持續重申對立陶宛的支持，也很感激歐盟清楚傳達對立國的相挺。美國致力與歐洲夥伴並肩站在一起，從集體強而有力的立場與中國往來，包括捍衛人權、對抗經濟脅迫、維繫印太與其他區域的和平與安全等。

至於該如何嚇阻中國經濟脅迫，雪蔓指出，外界希望看到的是大家站在一起，共同支持遭受經濟脅迫的國家，提供任何他們認為適當的協助與支持。

她強調，不是只有小國碰到這問題，澳洲也曾經歷中國經濟脅迫，「所以我們必須確保大家堅定站在一起」。

歐洲近來挺台氛圍升高，歐洲議會也呼籲歐盟與台灣簽署雙邊投資協定（BIA）。沙尼諾表示，歐盟想要也正在強化與台灣的經濟與文化關係，台灣扮演相當重要角色，是歐盟產業重要零組件的出口地與生產者，且台灣擁有非常活躍的經濟與社會。

有鑒於台灣重要性，沙尼諾指出，歐盟會持續在「一中」政策架構下，強化與台灣的關係，也認為有必要加強台灣有意義參與國際組織，「台灣有非常重要的角色要扮演，尤其在世界衛生組織（WHO）內」。

至於「中歐投資協定」是否有可能復談，還是已胎死腹中，沙尼諾說，他不清楚協定是否已經沒戲唱，但在可預見的未來，他不認為會有任何顯著進展，除非中國當局態度有所改變。他直指，中國制裁歐盟政治人物的做法「有點太過頭」。

►布林肯批中國企圖改變現狀　指犯台是災難性決定
►索羅門友台省長：總理蘇嘉瓦瑞若下台　政府可能「與台灣復交」
►美國財政部公布　台灣符合3個標準卻未列入「匯率操縱國」

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►半夜想吃泡麵必備這台！

ET快訊
人妻勾小孩同學爸！　被抓姦爆打一頓腦震盪
表特板「陽光凶妹」讓鄉民起獸性　身分曝光！
戴資穎奪最佳女運動員獎　中國網友怒喊：陳雨菲不配？
北中南都有！「14天教召」查詢連結在這
摩鐵附「紅色平台」到底啥功能？　老司機解答了
女星接三級片「情慾戲毀形象」！　吐辛酸：被王晶騙去

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美副國務卿：立陶宛、歐美都關切中國霸凌台灣

好市多正妹員工揭時薪800元工作內幕！　千萬人朝聖惹議

Omicron變異株快速蔓延　南非染疫突破300萬例

布林肯批中國企圖改變現狀　指犯台是災難性決定

企業財報和就業數據欠佳　美股收黑59點

索羅門友台省長：總理蘇嘉瓦瑞若下台　政府可能「與台灣復交」

他出奇招「帶假手」打疫苗　傻眼理由曝光　首長怒斥：荒唐

阿富汗塔利班政府頒布「女性權利法令」：禁止逼迫婦女結婚

俄國「鯨魚監獄」現況曝光！百頭鯨魚曾遭尖刺囚刑　掀國際撻伐

美國財政部公布　台灣符合3個標準卻未列入「匯率操縱國」

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

媽外出購物...5歲男童跑到鄰居家　遭「比特犬緊咬腹部」送醫搶救亡

機車集體闖紅燈險遭直行車撞飛　駕駛左右甩躲開車陣煞停路中！

機車騎士遇紅燈開啟舞廳模式！　大扭軟Q腰＋擺手網笑：求歌單

美副國務卿：立陶宛、歐美都關切中國霸凌台灣

好市多正妹員工揭時薪800元工作內幕！　千萬人朝聖惹議

Omicron變異株快速蔓延　南非染疫突破300萬例

布林肯批中國企圖改變現狀　指犯台是災難性決定

企業財報和就業數據欠佳　美股收黑59點

索羅門友台省長：總理蘇嘉瓦瑞若下台　政府可能「與台灣復交」

他出奇招「帶假手」打疫苗　傻眼理由曝光　首長怒斥：荒唐

阿富汗塔利班政府頒布「女性權利法令」：禁止逼迫婦女結婚

俄國「鯨魚監獄」現況曝光！百頭鯨魚曾遭尖刺囚刑　掀國際撻伐

美國財政部公布　台灣符合3個標準卻未列入「匯率操縱國」

奧原希望久未出賽養傷卻被爆集訓酗酒　遭取消世錦賽參賽資格

庾澄慶才說：默契還不好　徐佳瑩當他面「脫口一字」全場傻住了！

拳頭大的西雅圖生蠔！台北MUCHOYAKI美西美食週吃得到　只到12／18

12／5開幕！乾杯燒肉居酒屋插旗華泰名品城　再推應景的聖誕大餐

i郵箱寄件能用「LINE Pay」付費了！3步驟就能完成繳費

低溫14度米克斯被包成「紫色地瓜」　露鼻子哀怨媽笑：又要氣幾天

名校光環加持！雙敦學區寄戶籍　每月代價3500元

無辣不歡！高雄超狂麻辣燙、酸辣粉辣勁直衝腦　升級麻奶湯更順口

30歲女致電家人「要回家了」　5小時後陳屍最美玉長公路水溝

元旦連假「17條易塞路段」出爐！車潮從這天下午開始湧現

謝盈萱曝《俗女3》：先不要　擔憂家暴受害者「要有安全的保護機制」

國際熱門新聞

男童誤闖「6猛犬狗籠」...遭撕胸裂頸慘死

俄「鯨魚監獄」現況曝光　百頭曾遭囚

男帶假手打疫苗　只為了它

特斯拉千元哨子上架3天缺貨　酸爆蘋果拋光布

北韓餐廳女店員「肉體接客」救業績！被逼脫罩服務

美國財政部：台灣符合3標準卻未列入匯率操縱國

好市多正妹員工揭時薪800元內幕！千萬人朝聖

索羅門友台省長：現總理若下台可能與台灣復交

正妹住飯店被男友家暴「遺體血肉模糊」

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

塔利班政府頒布女性權利法令：禁止逼迫婦女結婚

愛子公主成年禮戴姑姑二手皇冠！原來還有兩種說法

世衛：Omicron尚未通報死亡病例

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

更多熱門

相關新聞

當美國對中國政策開始轉變時

當美國對中國政策開始轉變時

11月16日習拜會後，拜登總統對外已釋出一些彼此開始融冰的信息，至少在雙方關切的「台灣問題」，雙方雖不滿意對方的立場，但也彼此朝「相向而行」的方向在調整中，這對台灣而言，特別是對台灣的經貿而言，是個值得注意的重磅信號。

福斯小改款Polo試駕開箱

福斯小改款Polo試駕開箱

立陶宛傳在中國海關系統被移除　尋求歐盟反制

立陶宛傳在中國海關系統被移除　尋求歐盟反制

跟著全新速霸陸Outback探訪宜蘭

跟著全新速霸陸Outback探訪宜蘭

美韓安保會議聲明「首次提到台灣」

美韓安保會議聲明「首次提到台灣」

關鍵字：

Wendy Sherman立陶宛台灣

讀者迴響

熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

洪總傳出請辭　悍將人事大地震

LINE超占空間　內行抖1招瘦身成功

2022年整體運勢最好的3大星座

狗住阿公家1個月　全身飄溫泉味

14天教召開放查詢！估1.5萬人受徵召

3歲男童慘遭比特犬撕咬「傷勢曝光」！胸腔到肚臍全扯開

神秘女助理曝光　稱林秉樞「林董」

朱茵曾接三級片！　多年後曝：被王晶騙去演

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

麻吉弟弟震撼宣布：要跟大家說byebye

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊襲胸」李李仁

10°C警報急凍發白！下周雨彈灌紅爆

人妻客廳騎乘小王！　結婚5年夫看監視器崩潰

陳彥婷「餵狗畫面」遭私訊狂罵無知！

更多

最夯影音

更多
劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光
吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面