美副國務卿：立陶宛、歐美都關切中國霸凌台灣

▲美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）。（圖／路透）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓3日專電

美歐外交高層近2天密集舉行對話，會中都關切台灣議題。美國副國務卿雪蔓今天表示，美歐對中國許多行徑有同樣關切，包含台灣、立陶宛遭霸凌，承諾會共同對抗北京經濟脅迫。

雪蔓（Wendy Sherman）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）昨天與今天相繼在華府召開中國議題對話、高階印太諮商。兩人今天下午共同出席華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）活動，討論會談結果。

雪蔓表示，在他們來看，美國與歐盟對中作法互補且日益趨同，雙方對中國許多行徑有同樣關切，包括北京侵略性或不透明貿易經濟作為、壓迫香港民主、侵犯新疆人權，以及以霸凌來回應立陶宛與台灣深化彼此互惠互利經濟、文化關係的決定。

雪蔓說，美國持續重申對立陶宛的支持，也很感激歐盟清楚傳達對立國的相挺。美國致力與歐洲夥伴並肩站在一起，從集體強而有力的立場與中國往來，包括捍衛人權、對抗經濟脅迫、維繫印太與其他區域的和平與安全等。

至於該如何嚇阻中國經濟脅迫，雪蔓指出，外界希望看到的是大家站在一起，共同支持遭受經濟脅迫的國家，提供任何他們認為適當的協助與支持。

她強調，不是只有小國碰到這問題，澳洲也曾經歷中國經濟脅迫，「所以我們必須確保大家堅定站在一起」。

歐洲近來挺台氛圍升高，歐洲議會也呼籲歐盟與台灣簽署雙邊投資協定（BIA）。沙尼諾表示，歐盟想要也正在強化與台灣的經濟與文化關係，台灣扮演相當重要角色，是歐盟產業重要零組件的出口地與生產者，且台灣擁有非常活躍的經濟與社會。

有鑒於台灣重要性，沙尼諾指出，歐盟會持續在「一中」政策架構下，強化與台灣的關係，也認為有必要加強台灣有意義參與國際組織，「台灣有非常重要的角色要扮演，尤其在世界衛生組織（WHO）內」。

至於「中歐投資協定」是否有可能復談，還是已胎死腹中，沙尼諾說，他不清楚協定是否已經沒戲唱，但在可預見的未來，他不認為會有任何顯著進展，除非中國當局態度有所改變。他直指，中國制裁歐盟政治人物的做法「有點太過頭」。

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