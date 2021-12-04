索羅門友台省長：總理蘇嘉瓦瑞若下台　政府可能「與台灣復交」

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）



中央社台北3日電

索羅門群島上月爆發要求總理蘇嘉瓦瑞下台的示威暴動，蘇嘉瓦瑞下週將面對不信任投票，馬萊塔省省長蘇達尼表示，屆時若他遭到罷免，索羅門群島可能與台灣恢復外交關係。

美聯社報導，馬萊塔省（Malaita）省長蘇達尼（Daniel Suidani）3日表示，他認為索羅門群島應該與台灣復交，因為雙方有相同的民主價值。

總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2019年與台灣斷交並與中國建交的作法，激怒許多人，尤其是馬萊塔省的領導人。蘇達尼表示，當時蘇嘉瓦瑞沒有充分徵詢民意就做出這個改變。

索羅門群島經濟問題引發的緊張情勢失控，上週爆發暴力抗議和動亂。示威群眾在兩天動亂期間對國民議會大廈、警察局和商家縱火，警察無法控制狀況，首都荷尼阿拉（Honiara）部分地區遭到嚴重毀損。

蘇達尼呼籲全國進行對話，來解決造成眼前動亂的問題；並指出，引起暴亂的原因在經濟和土地權等內部長期問題，而非有外國勢力介入。

他說，貪污、失業和非正式住宅區（貧民窟）等問題日益嚴重，都是造成近日發生暴動的主要原因。他並指控中央政府，妨礙馬萊塔省經濟發展，同時表示，他支持6日進一步抗議，但鼓勵民眾透過「合法途徑」示威。

蘇達尼否認收受台灣的金援，但表示在疫情期間，馬萊塔省接獲了台灣提供的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防護裝具和醫療設備。

蘇達尼表示，如果6日的不信任投票結果不如馬萊塔省的期待，獨立可能會是一個選項。

他說：「馬萊塔省和其人民將必須深入思考，到底值不值得繼續留在索羅門群島。」

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