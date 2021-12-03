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立陶宛傳在中國海關系統「被消失」　貨物無法清關尋求歐盟反制

▲▼立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 立陶宛外交部長藍斯柏吉斯。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

立陶宛媒體今天報導，部分企業對中國出口再遇挑戰，中國海關傳已將立陶宛自電子作業系統移除，貨物無法清關。立陶宛政府正尋求與歐盟協調，集體反制北京。

調查報導為強項之一的立陶宛新聞網站15min援引一名木材出口商說法指出，在中國的貿易夥伴無法為他近日抵達上海的貨櫃清關，因為在當地海關電腦系統內，自12月1日起就不再有立陶宛這個國家。立陶宛產業聯合會主席楊努列維丘斯（Vidmantas Janulevičius）證實此事。

這名木材商說，數名中國代理商告訴他立陶宛「被刪除」的消息，且除了上海，其他港口也有貨物無法清關的問題。

他的中方夥伴向他轉述海關的說法，亦即貨物只要與立陶宛有關聯，就會被中方拒收。實際案例也顯示，貨櫃可以從德國或任何其他歐盟國家啟程，但只要有任何文件或「證據」顯示貨物與立陶宛有關，就無法進入中國港口。相關資訊獲立陶宛規模最大木材貿易商之一Sprusas證實。

立陶宛中國貿易協會（LCTA）執行長拉德維拉維丘斯（Rokas Radvilavičius）告訴波羅的海通訊社（BNS），中國官方目前未正式發布禁止進口立陶宛貨物，但相關禁令不排除是「內部指示」。

立陶宛外交部及經濟暨創新部皆表示未接獲任何官方資訊。外交部回應媒體詢問指出，知道立陶宛貨物進港清關可能遭遇人為阻礙，將持續蒐集資訊，並已與歐盟聯繫，尋求集體反制中國。

立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）則說，對相關情況已有所準備，將協助遭波及企業取得必要的周轉資金、提高對中小企業的信貸擔保額。她提到，立陶宛與中國的經貿難題需歐盟介入、集體應對。

楊努列維丘斯指出，歐盟是共同市場、政治共同體，今天中國將立陶宛自地圖抹除，未來難保不會有其他國家面臨類似遭遇。

他並預測，中國官方對外可能將給立陶宛設下的貿易障礙詮釋為「誤會」或「意外錯誤」，但暗中繼續製造麻煩，一如俄羅斯在阻礙中東歐國家減少對其石油、天然氣依賴時，慣用的兩面手法。

▲▼歐盟。（圖／路透）

▲ 立陶宛傳出正尋求歐盟協助。（圖／路透）

立陶宛外交委員會主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）向當地媒體表示，專制集權政體本來就無所不用其極，因此經營相關市場的企業要有承擔風險、為自己所做決策負責的準備。

阿爾莫奈特此前接受立陶宛媒體採訪時也曾說，政府可透過提供周轉資金、信貸優惠及開拓新市場機會等方式協助遭中方報復措施波及的企業，但直接補償損失並不合理，沒有理由要納稅人進一步承擔企業經營高風險市場的後果。

外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）日前接受立陶宛國家電視台（LRT Televizijos）專訪時提到，中國「以經逼政」，實務上甚至會避免將相關手段檯面化到官方政策或措施的層次，以儘可能規避世界貿易組織（WTO）的約束。中方的作為不過是再度驗證，立陶宛必須與遵守法治原則、國際協議的經濟體發展關係，避免非必要風險。

他也透露，近期規劃訪問南韓、日本，供應鏈議題屆時將是會談重點。

中國不滿立陶宛允許設立台灣代表處，已將雙邊關係降至代辦層級，並持續以經貿、政治手段施壓。

不過，立陶宛獲美國一連串具體行動支持，包括提供總價值達6億美元的信貸和擔保、擴大進口立陶宛農畜產品、強化在高科技等領域的投資貿易合作。雙方11月下旬並首度舉行高階印太戰略對話。

值得注意的是，根據立陶宛中國貿易協會的資料，儘管農林牧等產品受雙邊外交風波衝擊，對中輸出受阻，生物科技等技術門檻較高的產品，則幾乎不受影響。

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