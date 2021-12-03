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一天最高來了「56」　蘇貞昌曝共機擾台今年逾880架次

▲共機殲-16機。（圖／國防部提供）

▲共機殲-16機。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部去年起公布共機闖我防空識別區（ADIZ）動態，單日最高架次紀錄是在今年10/24的56架次。而行政院長蘇貞昌3日指出，2021年逾880架次共機擾台，單日最高甚至多達56架次。

蘇貞昌3日赴立法院報告《中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案》編制情形並備質詢。他表示，國家安全是台灣生存發展基礎，堅實的國防正是國安最重要的保障。中國持續擴張軍事力量，近期對我侵擾不斷，共軍侵擾我ADIZ已從前年10餘架次，去年380餘架次，到今年更超過880架次，是2019與2020年度總和的兩倍。

蘇貞昌還重提，今年5月外媒《經濟學人》稱台海是地球上最危險的地方一事。他說，北京持續迫我接受其單方設定的兩岸關係終局，對我威脅日增，台灣站在獨裁政權最前線，唯有展現自我防衛的決心並付出努力，讓自己更強大更團結，國際社會才會看得起我們，也只有自助才會有人助。

據悉，共機2019年3月首度侵入我ADIZ。而國防部2020年9月17日起在官網設立「即時軍事動態」，向民眾揭露共機擾台資訊專區。國防部當時指出，未來軍方會在該專區中，主動揭露台灣周邊的軍事情報，這個作法其實與日本統合幕僚監部是雷同的；倘若攤開日本揭露的資訊網，包括格式、圖片呈現形式都是一樣的。

根據紀錄，共機單日闖我ADIZ架次數最高是在10月4日的56架次，包括殲-16機38架次、轟-6機12架次及蘇愷-30機2架次；其次依序是10月2日39架次、10月1日38架次。

值得注意的是，10月1日至10月5日共150架次機擾台，讓美國、歐盟等西方國家更加正視日益緊張的台海局勢。美國總統拜登10月5日被媒體問到共機頻擾台事情，表示自己曾與中國國家主席習近平談到台灣議題，兩人同意遵守「台灣協議」（Taiwan agreement），他也明確表明除遵守協議外，習近平不應做其他事。

但「台灣協議」為何？拜登並未進一步說明，也引發外界臆測。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）釋疑，美國總統與國務院在說明美國40多年政策時一向清楚一致，亦即美國「一中政策」是基於《台灣關係法》、美中三個聯合公報及對台六項保證。

▼中共運油20運輸機日前首現我西南空域，是共機空中加油平台，有特別意涵。（圖／國防部提供）

▲▼中共運油20運輸機。（圖／國防部提供）

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