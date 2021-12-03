快訊／國民黨團杯葛蘇貞昌　痛批「國庫小偷」搭專機宣傳公投

▲蘇貞昌今赴立院再遭國民黨團杯葛。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院3日將邀請行政院長蘇貞昌赴立法院，報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」並備質詢，由於該案攸關岸置反艦飛彈系統計畫等重要經費，藍綠均祭出甲級動員應戰。不過，國民黨團上午10點率先發難佔據發言台，怒批蘇揆搭專機宣傳公投，是「偷人民的錢」、「小偷」，應該跟人民道歉；民進黨團則舉起「擋軍購最開心」等手舉牌，在蘇貞昌面前排成人牆，並大聲鼓譟「不開會領薪水，國民黨小偷」。

蘇貞昌今天上午赴立法院報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，不過，由於藍營不滿蘇貞昌搭乘專機參加多場「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，上午10點國民黨立委率先佔領發言台，手舉「蘇貞昌油錢付了沒？」、「國庫當黨庫」、「國庫小偷」、「踐踏行政中立」等手舉牌，大聲表達不滿。

國民黨團總召費鴻泰痛批，蘇揆以「行政機關是公投案反方」為由，搭乘專機宣傳公投，是小偷、偷人民的錢，實際上，依照《公民投票法》，行政院和各個部會絕對不是公投的反方，倘若蘇揆不道歉，國民黨團就拒絕讓蘇到立法院，「小偷必須得把錢還回來，跟人民道歉，告訴我們什麼時候錢還回來」。

費鴻泰也說，國民黨團是反對蘇貞昌偷國庫的錢，不是反對軍購預算，民進黨不要亂扣帽子，如果蘇揆偷錢大家還沒不吭聲，立委就是在縱容小偷。

國民黨立委江啟臣則諷刺說，「小偷是犯罪的，要抓去關的」，中選會現在淪為「助選會」，居然宣告行政院是公投案的反方，依照《公民投票法》第20條規定，「公民投票案成立公告後，提案人及反對意見者，經許可得設立辦事處」，只有申請成立辦事處者才是公投的反方，其他行政單位只能提出說明書，痛批蘇揆、總統蔡英文大辣辣地搭乘行政專機宣傳是「偷人民的錢」。