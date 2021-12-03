殯葬環保風！大面額支票降空污　「紙紮疫苗盒」為死者祈福　　

▲苗栗縣殯葬同業公會，為節能減碳，特地準備了紙紮皮箱及支票、信用卡等大面額紙幣，以減少焚燒所帶來的汙染。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

殯葬業也吹環保風！苗栗縣殯葬同業公會舉辦第3次會員大會，主辦單位準備了100個裝有各國仿真紙幣，信用卡，支票以及金條的紙紮皮箱，主要是宣導以大面額紙幣代替紙錢節能減碳，更準備了紙紮疫苗盒，為還沒打到疫苗就過世的民眾祈福，鼓勵大家為了防疫，一定要去打疫苗。

苗栗縣殯葬商業同業公會理事長葉文琪表示，後人為展現孝心，以往觀念都會焚燒大量的紙錢來祈求先人吃好、用好；但近年環保意識抬頭，殯葬業也追求節能減碳為目標，慢慢研發出大面額的紙錢、支票、信用卡等，讓焚燒減量；不僅如此，更有金條、護照一應具全，代表對先人的心意，更對節能減碳盡一分力。

▲▼業者不僅推出冥界護照、悠遊卡等，還有整盒的還願疫苗供先人使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，業者更推出「還願疫苗」；因有家屬向業者反映，家人未施打到疫苗時就往生，為了不讓先人留有遺憾，才會研發整盒的疫苗，讓往生者也可以收到；最主要還是要呼籲後代子孫將疫苗打好、打滿，不僅幫助自己，更要保護別人。

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