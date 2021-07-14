爸爸血尿高燒打119！高雄男見「葬儀社先到」氣炸：人還沒死欸

▲男子打電話叫救護車，結果葬儀社人員先到場。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

高雄市一名黃姓男子指控，他打電話叫救護車，救護人員還沒到，突然跑出「少年仔」，一問才知道，竟是殯葬業者跑來發名片，氣得痛罵「雖然這是人生最後要走的路，但是……很觸霉頭啦」。

這名男子在「爆料公社公開版」表示，父親2個月前尿道感染導致血尿、高燒不退，凌晨4點打電話叫救護車，沒想到救護人員還沒來，已經有輛轎車停在巷口，竟是殯葬業者聞訊跑來，還遞上名片。

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後來某次下午又打電話叫救護車，父親準備上車時，又有2名年輕人在附近徘徊，詢問對方是不是葬儀社的員工，對方竟露出「您答對了唷」的笑容，接著點了點頭。

▼除了這次以外，男子還說，2個月前父親血尿高燒，打電話叫救護車，葬儀社人員也早就到場。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



男子十分生氣，詢問2人「為什麼你們知道（父親送醫）」，2人則說是老闆派來的。這讓男子忍不住質疑，是否有不可告人的內幕，「雖然這是人生最後要走的路，但是……很觸霉頭啦！為什麼你們殯葬業者會知道我叫救護車？」

對此，也有擔任過義消的網友解釋，其實與救護車、義消沒有關係，可能是無線電被監聽，得知時間、地點與單位，提早跑到現場。

而殯葬業老闆也解釋，主要是員工守在醫院外面，或查看即時救護網站的資訊，到場查看狀況，若救護車沒把人推上車，就先行離開，才會靠近進一步詢問，是否有需要服務。

此外，也有曾擔任替代役的男子分享，以前常常有人通報無名屍，其中約有7、8成是殯葬業者通報，好奇詢問之下，才知道是老闆交代，員工一大早要沿著河邊，跑步運動、巡視，「因為無名屍的傷葬費用是政府出資的，有公定的價格，而且也是功德一件，真的是很有商業頭腦。」

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