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大師兄轉職火葬場！揭秘千度高溫後台：無論地位，死後都是同一把火

▲▼ 印度,火葬場。（圖／達志影像／美聯社）

▲大師兄說，無論生前是什麼身分地位，死後都是同樣一把火。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者林育綾／綜合報導

「PTT媽佛版」紅人大師兄因在公家機關從事殯葬業，擔任「接體員」時期經常分享搬運無名屍的所見所聞，引發許多網友感觸和共鳴，文章常常被推爆，也因此斜槓成為作家；後來轉任至火葬場，受邀出版第3本書《火來了，快跑》，分享千度高溫火化爐的「後台世界」，將由寶瓶文化在7月27日發行。

大師兄說，曾經以身為一個「冰庫管理員」為榮，每天上班要接各路的遺體，路倒的、冷死的、熱死的、餓死的、自殺的、意外的、無名的、有名無主的⋯⋯。當警察或是社會局的電話一來，就開著T5前往各式各樣想意想不到的現場，聞著味道，感受亡者人生最後的場景，再把他們帶去人生最後可以休息的地方。

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他表示，這份工作讓他能夠「感受著他們的人生，也感受著自己的人生」，甚至想像過「假如可以，這是想做一輩子的工作」。不料後來從冰庫被轉調至「火葬場」，而怕熱、連在冰庫都穿短袖的他，一開始難以接受被轉職的命運，直到最後一次去接在湖裡結束生命的遺體，看著遺體糊掉的眼球，一邊工作，突然在心裡有了不同答案。

大師兄說，「其實，是我太熱愛這份工作了吧，才沒辦法接受改變。但是，人生總是要學會妥協。要是我今天改變自己，多學點東西，我的人生，是否可以變得不一樣？我看到的，是否會變得不一樣？」、「或許工作內容，我沒有辦法選擇，但是工作態度可以由我決定。我一定要當一個快樂的火葬場人員！」

他曾經接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，在火葬場的所見所聞，不比接體員少，也讓他產生很多感觸，因為「無論是什麼樣的人，生前是什麼身分地位，死後都是同樣一把火、同一台機器」。

大師兄說，幾年前的自己蠻悲觀的，曾經厭世到產生過強烈自殺念頭，也因此每到自殺亡者的現場，總會特別多觀察，他形容是想從中「找答案」。多虧當年靠著寫作抒發心情，在網路分享後，意外引發很多本來想自殺的人紛紛私訊告訴他，看了很療癒，還打消結束生命的念頭，而這些反饋對他來說，也是一種特殊的意義和救贖，他甚至因此出了2本書《你好，我是接體員》、《比句點更悲傷》。

▲▼大師兄新書《火來了，快跑》，紀錄火葬場的所見所聞。（圖／寶瓶文化）

▲大師兄轉職火葬場後，寫下第3本書《火來了，快跑》，紀錄火葬場的所見所聞。（圖／寶瓶文化）

如今第3本書《火來了，快跑》發行，書中他說，「我還是過著肥宅般的生活。但是現在的我，開始改變自己。以前我總是想著人生苦短，說不定回家的路上就被車撞死了。幹麼不每天打電動、打牌，爽爽過呢？現在我卻是想著人生苦短，說不定回家的路上就被車撞死了。幹麼不充實自己，看自己最後會變得多不一樣呢？我開始讀書，開始回學校上課，開始到處演講，努力活著」。

「希望大家還是可以在這本書裡，看到3年前剛出第一本書那個熟悉的我。要是你看完了，閤上書時想著：『哇，還是那個肥宅寫的，他都沒有變呀。』我會很開心的。我還是我，那個愛分享故事的大師兄。」

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