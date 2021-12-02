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才搬新家就出事！苗栗女「9個月昏倒4次」　原因找到了

▲苗栗1名女子，才剛搬家就發生多次昏倒事件，經醫生診斷為一氧化碳中毒，幸經高壓氧治療逐漸康復。 （圖／記者黃孟珍翻攝）

▲張女才剛搬家就發生多次昏倒事件，經醫生診斷為一氧化碳中毒，疑似家中熱水器所引起，所幸經高壓氧治療後已恢復 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名張姓女子（37歲），今年2月搬入新居，入住不到一個月突然在家中暈倒，家人送她至附近的醫院就醫，檢查都未發現異常。返家後幾天又陸續發生3次暈倒的情況，卻同樣沒有任何異常；直到前晚突然感覺到頭暈、耳鳴、全身冒汗，連14歲的女兒也暈倒，經安排檢查後發現，體內一氧化碳濃度高達36%，因此馬上安排高壓氧治療。

大千綜合醫院醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，張女年初搬家後，頻頻發生暈倒卻又找不出原因，直到前晚，又突然感覺到頭暈、耳鳴、全身冒汗，原想可能身體太累而先臥床休息，沒想到家人發現她竟意識不清、叫不醒，緊急由救護車送往醫院急救，急診醫師警覺這是一氧化碳中毒常見症狀，立即安排檢查，發現其體內一氧化碳濃度高達36%，連女兒也高達25%，遠超過標準值需低於5%。

▲醫生提醒民眾，熱水器一定要安裝在通風良好的地方，並定期檢驗，才能確保安全。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲醫生提醒民眾，熱水器一定要安裝在通風良好的地方，並定期檢驗，才能確保安全。（圖／記者黃孟珍翻攝）

蔡建宗說，大家都以為暈倒原因多與心血管及腦部疾病相關，往往會忽略一氧化碳中毒的可能性。經詢問後，發現張女家中熱水器裝置於陽台半開放空間，幾次暈倒都是在洗完澡後，其中2次暈倒時還有大小便失禁的情形，這就是因為一氧化碳中毒已影響病人神經症狀的反應，所幸經高壓氧治療後，2天後順利出院。

大千醫院也呼籲，冬天常因天氣寒冷而習慣緊閉門窗來抵禦寒風，但若家中不通風、熱水器燃燒不完全，便會產生一氧化碳中毒。中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升，才會感到噁心、嗜睡、嚴重甚至陷入昏迷。

若能及時就醫並接受高壓氧治療，可改善組織缺氧問題、緩解急性症狀、減少神經後遺症的產生，但仍要留意遲發性神經症狀的反應，因此後續定期回診追蹤相當重要。

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