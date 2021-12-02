前台大醫勸：第三劑「這1類人」可先等等！2關鍵原因曝光





▲指揮中心宣布，有4類人於今日起可預約接種第三劑半量莫德納。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

新冠變異株Omicron肆虐！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，第1～3類疫苗優先對象，第三劑間隔縮短為5個月，凡7/2前打過第二劑者，皆可直接預約施打半量莫德納疫苗。對此，前台大感染科醫師林氏璧認為這有必要，對於前線作戰戰士先將抗體衝起來，完全贊成，但他也建議「這1族群」可先觀望。

陳時中今（2）日宣布，針對醫事人員、一線防疫人員、機組員等1～3類疫苗優先對象（除中央防疫官員之外），以及因公需出國的外交、運動選手共4類對象，第三劑間隔縮短為5個月接種，也就是說，7/2之前打過第二劑者，可直接到醫療院所預約施打，免上預約平台，至12/7約6萬人符合條件。

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▲▼第三劑規劃說明。（圖／指揮中心提供）

前台大感染科醫師林氏璧在《日本自助旅遊中毒者》寫道：「讓前線作戰的戰士把抗體衝起來，完全贊成！」最早打滿兩劑就是這群人，包括醫護、航空業等，很多都接種AZ＋AZ，「因此第三劑半量莫德納，符合英國建議，很好！感謝指揮中心從善如流。」

林氏璧透露，有同學猶豫打第三劑，例如因第二劑莫德納已經很不舒服，不想再來一次，不解「防重症效果應該還很好，為何要打？Omicorn有沒有效也不知道，為何急著打？」他也提出3點建議，「和我一樣打AZAZ的同學，如果我現在還在醫療前線的話，我很樂意補上半量莫莫把抗體衝高。我也認為這很必要。」雖然兩劑疫苗後，防重症效力都還很好，但前線人員接種不光是為了自己。

其他前面已接種莫德納者，無論是兩劑莫德納或AZ混打莫德納，林氏璧建議，「擔心的話，你可以觀望一下！」因為莫德納施打後抗體下降、防有症狀保護力下降的速度沒有BNT和AZ這麼快，可能到6～8個月都還好。

▲林氏璧呼籲1類人對於第三劑可先觀望。（示意圖／記者林敬旻攝）

至於莫德納對Omicron變異株的效果，第三劑100微克或50微克哪個好？林氏璧表示，12月中應該會有答案，有同學想等次世代疫苗，「但次世代疫苗不一定需要」，若結果顯示疫苗幾乎完全失效，需要新的次世代疫苗也不一定很快到台灣，示警「你也別忘了這個冬天即使沒有Omicron，原本的Delta也已經在韓國、歐洲、美國等地燒起來了。」

有些人擔憂第三劑副作用，林氏璧解釋，在BNT及莫德納第三劑臨床試驗中，不良反應比例都比第二劑低、較接近第一劑，在已經廣為施打第三劑的以色列，年輕男性第三劑心肌炎的風險也遠比第二劑小，「希望能幫助各位前線的戰士們做出決定。」