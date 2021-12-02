「生下來怕養不起」　女移工產女嬰棄置街頭...檢起訴幫求情

▲1名菲律賓籍女移工伍卡思今年5月間在宿舍產下一女嬰，卻悄悄棄置在桃園區街頭被路人發現報警處理。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

1名菲律賓籍女移工伍卡思今年5月間在宿舍產下1名女嬰，擔心無力扶養竟以棉被包裹後棄置桃園區街頭，路人聽見女嬰啼哭後報警處理。警方根據監視畫面找到這名女移工，她辯稱「生下來怕養不起」才決定丟棄，心中很掙扎；所幸女嬰健康狀況良好，沒有生命危險。桃檢2日偵結，依遺棄罪嫌向地院聲請簡易判決處刑，並建請院方考量伍懊悔、精神不佳予以緩刑，目前女嬰由桃園市府安置照顧中。

今年5月13日有網友在Dcard上發文「每個人來到這世界的命運都不同，她也是」，這則發文引發網友注意，桃園警分局接獲報案，桃園區中華路騎樓垃圾回收桶旁有名女棄嬰，女嬰頭髮還濕的，包裹棉被裝在藍白色手提袋內，女嬰身上還連著胎盤，顯示剛出生未久；警方通知消防人員將女嬰送醫急救，還好女嬰健康狀況不錯，經醫護人員妥善照顧後沒有生命危險。

▲1名菲律賓籍女移工伍卡思今年5月間在宿舍產下一女嬰，被棄置在桃園區街頭。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，32歲的伍姓女移工今年5月13日凌晨零時許在龜山區工廠宿舍生下女嬰，因怕養不起，竟以毛巾與棉被包裹後放置在提袋內，獨自走到桃園區中華路騎樓垃圾桶旁棄置，因嬰兒啼哭時引起路人注意，發現是女棄嬰後趕緊報警處理。警方趕抵時通知消防人員協助送醫。

桃園警方後來循線調閱監視器找到伍女，偵訊後依遺棄等罪嫌將移送桃檢偵辦；檢方複訊時，伍女坦承遺棄，辯稱「生下來怕養不起」才決定丟棄，其實心中很掙扎。檢方參考警方提供監視器、照片等證據佐證，偵結依遺棄罪嫌將伍女向桃園地院聲請簡易判決處行。檢方並建議法院，因伍女並無前科，在台也沒有親友，產後體力精神不佳，無法將女嬰接回，建請從輕並宣告緩刑。

此外，桃園市家防中心表示，伍女是受雇外籍移工，經評估後目前無法照顧女嬰，目前由家防中心安置中，但亦要伍女定期探望以維持親屬關係，由於女嬰仍屬外籍人士，伍女未來返回菲律賓時必須將女嬰帶回扶養。

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