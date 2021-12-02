桃園男持刀逼6騎士「下車」！瞎稱被仇家追殺　下場曝光了

▲林男前年5月持菜刀砍傷不認識路人，並連續搶走5名騎士的機車，事後被警方循線查獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子前年5月在中壢區某路段，持菜刀向不認識路人大喊「賣造」，連續對大馬路上5名機車騎士喝令「下車」並持菜刀搶奪機車。警方獲報後，循線將林男擒獲到案。桃園地院審理時，林辯稱當天碰到仇家，為躲避才向騎士「借車」，但法官綜合6名被害人指證，認為林犯行明確，審結依傷害罪應執行有期徒刑5月，可易科罰金；但攜帶凶器強盜罪與未遂分別判處4年6月、7年10月徒刑，應執行有期徒刑16年，仍可上訴。

檢警調查，年約35歲的林男前年5月29日晚間6時許在中壢區某小北百貨購得菜刀1把，當晚7時26分許，在中壢區某路段持菜刀，見周姓路人行經該處，竟持菜刀向其大喊「賣造」，持刀揮砍周之右膝等處，致使周逃離時摔倒，左肘、左腹壁與右手腕斗處擦挫傷。不久後，林見何姓騎士在路旁停等紅綠燈，又持菜刀抵住其頸部欲強盜機車，當時何下意識往後閃避，仍遭菜刀割傷，怎料林搶得機車後因無法啟動，立即逃離現場。

▲圖為作案菜刀。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

不久後，林又發現路旁楊姓女騎士在路口停等紅綠燈，立刻持菜刀上前喝令楊女「下車」，再奪車騎乘逃離現場。9分鐘後，林騎往平鎮區文化街、復興街路口時，見郭姓騎士在路口停等紅綠燈，再度持菜刀朝郭揮舞，並作勢揮砍幾下，對郭喝令「下車，離開車邊！不要逼我」等語，欲故技重施、以強暴脅迫方式強取機車，郭姓騎士為避免遭砍傷而閃避，導致機車因往右側倒地熄火，林扶起機車後欲發動逃離，但因機車熄火無法發動而未果。

林強盜機車未果後，遂於1分鐘後又在平鎮區文化街與復興街路口處，見何姓女騎士騎車欲駛離，又持菜刀對其揮舞，大聲喝令「走開」、「下車」，脅迫何女聽命將機車交付使用，林搶得機車後隨即騎乘機車離開現場。

之後，林搶得機車半小時後騎到桃園區大業路1段與民光東路路口，見汪姓女騎士騎車在路口等紅綠燈，又持菜刀抵住其左手腕，並恫嚇「下車」，以此強暴脅迫方式搶得機車。

同日晚間9時40分許，警方循線在大園區大觀路與環區西路口逮捕林男，當場並扣得作案菜刀、沾有血跡之淺藍色襯衫與搶得之機車1輛，桃園地檢署檢察官複訊後，偵結依強盜、傷害等罪嫌提起公訴。

▲林男被警方查獲移送檢方偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院審理時，林對6起案件僅坦承部分犯行，辯稱當天碰到仇家，為躲避才會向路人「借車」，且當天身上有5萬餘元現金，並無不法意圖等語；其辯護人亦表示，被告僅是「借用」各告訴人與被害人之機車，並無不法所有意圖。

法官認為，辯護人雖為被告辯稱本案為警緝獲當天身上有5萬元，足認其並無不法所有意圖，惟被告當天身上是否有多少金錢，與本案是否構成攜帶兇器強盜犯行之構成要件並無直接或間接關聯，亦無礙被告於惟本案上述行為時，對各告訴人與被害人之機車不法意圖之成立，辯護人所辯均不足為被告有利之認定。

法官審酌，林正值年輕力盛，已於2018年間因犯結夥攜帶兇器強盜罪經高院判處有期徒刑9年6月，並經最高法院判決上訴駁回確定，但仍未思悔改，再為本案之犯行，持刀傷害周姓被害人，還以強盜手段強取他人財物，致多名被害人受傷，其所為漠視法治、未知尊重他人生命、身體、自由與財產法益，對他人身心與對社會治安亦造成重大危害。且林犯後復飾詞否認犯行，犯後態度難謂良好，審結分別依攜帶凶器強盜罪與未遂分別判處4年6月至7年10月不等有期徒刑，應執行有期徒刑16年；傷害罪部分判處5月有期徒刑，得易科罰金，本案還可上訴。

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