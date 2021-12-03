　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲與企業合推校園光電政策 　台南校園太陽光電容量達112Mwp！

▲台南市長黃偉哲前往東區崇學國小主持「台南市所屬學校太陽能光電成果發表會暨太陽能光電屋頂及球場啟用儀式」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往東區崇學國小主持「台南市所屬學校太陽能光電成果發表會暨太陽能光電屋頂及球場啟用儀式」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲前往東區崇學國小主持「台南市所屬學校太陽能光電成果發表會暨太陽能光電屋頂及球場啟用儀式」，台南市為配合2022年國中小班班有冷氣、校校有光電政策，克服種種困難，2021年度太陽光電發包發電量已達112MWp。

▲台南市長黃偉哲前往東區崇學國小主持「台南市所屬學校太陽能光電成果發表會暨太陽能光電屋頂及球場啟用儀式」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲肯定教育局、學校相關人員的努力，市府撙節市庫開支，並努力爭取中央經費補助來貫徹政策執行，未來也會持續提供給學生更舒適優質的學習環境。

市長黃偉哲表示，太陽能是國家能源政策之一，隨著社會上廢核及減少火力發電的呼聲高漲，台南的日照充足，發展太陽能光電是一個既環保又實用的選項，而藉由民間出資興建學校太陽光電設施，除創造友善綠能環境，滿足學生使用光電球場的需求，並提供遮蔭的光電停車場外，也不會增加市府財政負擔。

▲台南市長黃偉哲前往東區崇學國小主持「台南市所屬學校太陽能光電成果發表會暨太陽能光電屋頂及球場啟用儀式」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，崇學國小的光電球場及教室屋頂的光電設置，就是一個非常成功的案例，學校每年可以發200萬度的電，而且每年可以獲得40萬的回饋金，而建置風雨球場學校是免出資，所以是一個多贏的案子，學校、政府、企業，及對社會公益上也贏。未來這樣三贏、四贏的合作模式，在台南市只要有條件適合的學校、機構，南市府都會持續推動，讓國家能源政策能夠有更好的發展，同時也讓學校、同學也有更好的場地可以使用。

黃偉哲補充，在教育局、台電公司及學校各方的戮力之下，2022年度台南市中小學校將可順利開始使用冷氣設備。但使用冷氣設備對自然環境及台灣用電之負荷亦應關注，為使學生學習舒適與自然環境共榮，太陽光電設施可有效解決用電問題及達成減碳之目標，目前台南市太陽光電之推動量，已取得冷氣新增用電及減碳之平衡！

▲台南市長黃偉哲前往東區崇學國小主持「台南市所屬學校太陽能光電成果發表會暨太陽能光電屋頂及球場啟用儀式」。（圖／記者林悅翻攝，下同）
教育局長鄭新輝表示，在行政院宣布要推動太陽光電政策以前，黃偉哲市長已將綠能政策列為臺南市的施政目標，並特別指示教育局極力推動設置太陽光電。經逐校、逐棟的邀請專業人士共同評估盤點，完成校校有光電之發包設置容量已達112MWp，全數設置完成後預計可供4萬4333戶用電。其中更有82校光電球場、46座光電車棚，為廠商出資興建，可以說是公私協力共創友善學校環境的典範，而等全數光電設置完成後，每年回饋金更將近7000萬元，可供學校每年適時改善學校設施設備。

教育局補充說明，校園屋頂設置太陽光電不僅可提供發電，亦解決了老舊校舍漏水問題，且透過太陽能板的隔熱效果，並可降低教室之溫度，增加學生上課舒適度。而未來教育局將持續尋求與太陽光電廠商協力合作之機會，希望不僅球場、停車場，更包含遮陽候車棚、兒童遊戲場遮陽等都能合作應用！讓學子們在雨天或豔陽天都能有舒適的運動及活動空間，達成市府、學校與廠商之三贏。

▲台南市長黃偉哲前往東區崇學國小主持「台南市所屬學校太陽能光電成果發表會暨太陽能光電屋頂及球場啟用儀式」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崇學國小校長洪榮進表示，學校配合市府重大施政太陽能光電之推動，該校太陽能光電之標租案，全校設置的太陽能形式包含校舍屋頂及球場，全部完成後總發電量達1538.16KWp，此次完成的網球場、排球場、籃球場結合太陽能發電，對學校而言是如虎添翼，學校學生上體育課、辦理相關活動可克服天候的限制，並享有優質的學習環境，不僅可提升運動風氣、培養運動習慣，更為孩子一生的健康打好基礎。台南市議員曾培雅、穎艾達利（Ingay Tali）、曾信凱、蔡旺詮及蔡筱薇也都到場了解，並表達祝賀。

ET快訊
快訊／台鐵又出包！普悠瑪突失去動力大誤點
快訊／3歲女童「噴槍灌肺」慘死　生父最終判決出爐
一周溫度變化圖出爐！入夜「14縣市探10°C↓」
「備份豆腐」上熱搜！充電就能備份　還有密碼保護
台中爸把2女兒當性奴　長女遭性侵60次
超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」　可寄杯、冷熱互換
狠詐1320萬爽開瑪莎拉蒂！　特警攻堅17屁孩竟潑肥皂水
多名神秘人「詭異斗內」高嘉瑜：不堪事想被公開？
神秘男女半夜赴飯店　指名要進林秉樞「1208號房」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園2021國際青年創意美學線上競賽　醒吾科大創意花調社拿佳績

黃偉哲與企業合推校園光電政策 　台南校園太陽光電容量達112Mwp！

政府服務獎出爐　台東衛生局摘社會關懷服務獎

「公投決定高雄空污程度」　他憂心若通過將重創改善空污計畫

新北水保服務團組訓持續精進　副市長劉和然期勉強化專業技術

網瘋傳「今晚春安到2／11」　警方：假的

嘉義縣青年創新創意影展競賽　金鷳獎紀錄百工百業與職人故事

首座「愛的書庫共讀館」落腳南投　台灣閱讀文化基金會伴孩子成長

龜山良美農場用心培育　桃園精品咖啡飄香

桃園鼓勵學校認養流浪動物　每隻最高補助2萬元

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

網紅產品遭疑盜淘寶圖「多LOGO貴2倍」　官方深夜發聲！還原始末

林秉樞無業卻包飯店全靠爸買單　桃花超旺2官司靠「女友們」脫身

高雄男駕車恍神校外道路闖紅燈　下秒導護老師「被撞飛」送醫命危

新北女穿越馬路遭水泥預拌車撞　當場失去呼吸心跳「送醫不治」

桃園2021國際青年創意美學線上競賽　醒吾科大創意花調社拿佳績

黃偉哲與企業合推校園光電政策 　台南校園太陽光電容量達112Mwp！

政府服務獎出爐　台東衛生局摘社會關懷服務獎

「公投決定高雄空污程度」　他憂心若通過將重創改善空污計畫

新北水保服務團組訓持續精進　副市長劉和然期勉強化專業技術

網瘋傳「今晚春安到2／11」　警方：假的

嘉義縣青年創新創意影展競賽　金鷳獎紀錄百工百業與職人故事

首座「愛的書庫共讀館」落腳南投　台灣閱讀文化基金會伴孩子成長

龜山良美農場用心培育　桃園精品咖啡飄香

桃園鼓勵學校認養流浪動物　每隻最高補助2萬元

滴滴出行掛牌不到半年！　宣布「從紐交所下市」改去香港

高雄房市3個月內買氣翻倍　中古屋靠一優勢交易年增3成

炸雞、牛肉堡買1送1！「6大速食店」優惠懶人包　還有加1元多吃1件

太空人大咖游擊手花落誰家？　洋基、道奇最熱門

超商開賣「爆汁生煎包」！咬下是滿滿內餡　還有泡菜鍋貼24小時爽吃

文藻女大生盜公款投資博奕網站　誤信「每天都獲利」2周被騙171萬

台灣大車隊榮獲2021金輪獎首獎及幸福企業獎項殊榮

國際身障日30週年　教育部首推特教法規易讀手冊

「勇者無懼！向前行」東森集團獲獎登《甦活人生》

福斯小改款Polo試駕：漲2萬換組連Golf都沒有的配備，划算嗎？

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

宅神爆「沒品維尼」PTT攻擊名單　黃偉哲回應了

網瘋傳「今晚春安到2/11」　警方：假的

水公司擔心社會疑慮　加緊趕工提早16小時復水

中興女大生單車逆向騎人行道　警開12張罰單

餐會遭調查　顏寬恒：欺人太甚

桃園鼓勵學校認養浪浪　每隻最高補助2萬

全台首座「愛的書庫共讀館」落腳南投

街口溪生態水岸步道　復刻大溪歷史意象

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

死亡車禍巧合　2人都是退休警

遷移三接公投若通過！興達電廠難提早除役

李伯利宣布參選台南市議員

阿北倒臥路邊受傷　枋警急救援家屬窩心

彰化副縣長兼消防局長　議員要縣長去拜拜求平安

更多熱門

相關新聞

洗白林秉樞「扯出綠內鬥」　最常被黑名單曝光

洗白林秉樞「扯出綠內鬥」　最常被黑名單曝光

高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案延燒，PTT帳號「CrazyWinnie（沒品維尼）」企圖幫男方洗白，被挖出是曾任南市議員助理的「台獨機關槍」李柏璋；不僅如此，也意外牽扯出民進黨派系間的鬥爭。

宅神爆「沒品維尼」PTT攻擊名單　黃偉哲回應了

宅神爆「沒品維尼」PTT攻擊名單　黃偉哲回應了

黃偉哲重視台南西岸地景人文

黃偉哲重視台南西岸地景人文

黃偉哲出席中職總冠軍賽

黃偉哲出席中職總冠軍賽

街舞男團B.T.O.D揪黃偉哲組團Battle

街舞男團B.T.O.D揪黃偉哲組團Battle

關鍵字：

黃偉哲企業校園光電

讀者迴響

熱門新聞

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

網疑高嘉瑜：為何跟前任聯絡？他揭2人真實關係

警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在房內

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

醫驚見她「肛門滲腥臭黏液」！內診戳到爛肉…嘆氣了

本土劇女神現身西門町！穿全黑洩「火辣曲線」無人認出

明晨下探10°C　回暖時間點出爐

分手就不會回頭的三大星座！

快看證件！3大飯店「身分證優惠」

她30歲想轉職　怎5年內年薪百萬

洗白林秉樞　他曝「背後大老」內幕

王一博新戲才開播就遭控抄襲！　劇組發聲道歉了

更多

最夯影音

更多
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！
高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面