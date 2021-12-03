黃偉哲與企業合推校園光電政策 　台南校園太陽光電容量達112Mwp！

▲台南市長黃偉哲前往東區崇學國小主持「台南市所屬學校太陽能光電成果發表會暨太陽能光電屋頂及球場啟用儀式」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲前往東區崇學國小主持「台南市所屬學校太陽能光電成果發表會暨太陽能光電屋頂及球場啟用儀式」，台南市為配合2022年國中小班班有冷氣、校校有光電政策，克服種種困難，2021年度太陽光電發包發電量已達112MWp。

黃偉哲肯定教育局、學校相關人員的努力，市府撙節市庫開支，並努力爭取中央經費補助來貫徹政策執行，未來也會持續提供給學生更舒適優質的學習環境。



市長黃偉哲表示，太陽能是國家能源政策之一，隨著社會上廢核及減少火力發電的呼聲高漲，台南的日照充足，發展太陽能光電是一個既環保又實用的選項，而藉由民間出資興建學校太陽光電設施，除創造友善綠能環境，滿足學生使用光電球場的需求，並提供遮蔭的光電停車場外，也不會增加市府財政負擔。





黃偉哲說，崇學國小的光電球場及教室屋頂的光電設置，就是一個非常成功的案例，學校每年可以發200萬度的電，而且每年可以獲得40萬的回饋金，而建置風雨球場學校是免出資，所以是一個多贏的案子，學校、政府、企業，及對社會公益上也贏。未來這樣三贏、四贏的合作模式，在台南市只要有條件適合的學校、機構，南市府都會持續推動，讓國家能源政策能夠有更好的發展，同時也讓學校、同學也有更好的場地可以使用。



黃偉哲補充，在教育局、台電公司及學校各方的戮力之下，2022年度台南市中小學校將可順利開始使用冷氣設備。但使用冷氣設備對自然環境及台灣用電之負荷亦應關注，為使學生學習舒適與自然環境共榮，太陽光電設施可有效解決用電問題及達成減碳之目標，目前台南市太陽光電之推動量，已取得冷氣新增用電及減碳之平衡！



教育局長鄭新輝表示，在行政院宣布要推動太陽光電政策以前，黃偉哲市長已將綠能政策列為臺南市的施政目標，並特別指示教育局極力推動設置太陽光電。經逐校、逐棟的邀請專業人士共同評估盤點，完成校校有光電之發包設置容量已達112MWp，全數設置完成後預計可供4萬4333戶用電。其中更有82校光電球場、46座光電車棚，為廠商出資興建，可以說是公私協力共創友善學校環境的典範，而等全數光電設置完成後，每年回饋金更將近7000萬元，可供學校每年適時改善學校設施設備。



教育局補充說明，校園屋頂設置太陽光電不僅可提供發電，亦解決了老舊校舍漏水問題，且透過太陽能板的隔熱效果，並可降低教室之溫度，增加學生上課舒適度。而未來教育局將持續尋求與太陽光電廠商協力合作之機會，希望不僅球場、停車場，更包含遮陽候車棚、兒童遊戲場遮陽等都能合作應用！讓學子們在雨天或豔陽天都能有舒適的運動及活動空間，達成市府、學校與廠商之三贏。





崇學國小校長洪榮進表示，學校配合市府重大施政太陽能光電之推動，該校太陽能光電之標租案，全校設置的太陽能形式包含校舍屋頂及球場，全部完成後總發電量達1538.16KWp，此次完成的網球場、排球場、籃球場結合太陽能發電，對學校而言是如虎添翼，學校學生上體育課、辦理相關活動可克服天候的限制，並享有優質的學習環境，不僅可提升運動風氣、培養運動習慣，更為孩子一生的健康打好基礎。台南市議員曾培雅、穎艾達利（Ingay Tali）、曾信凱、蔡旺詮及蔡筱薇也都到場了解，並表達祝賀。