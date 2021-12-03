洗白林秉樞「扯出綠內鬥」　網軍被逼現形！最常被黑名單曝光

▲台獨機關槍李柏璋。（圖／翻攝自李柏璋臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案延燒，PTT帳號「CrazyWinnie（沒品維尼）」企圖幫男方洗白，被挖出是曾任南市議員助理的「台獨機關槍」李柏璋；不僅如此，也意外牽扯出民進黨派系間的鬥爭。

對於沒品維尼帶風向一事，「宅神」朱學恒就痛批，「真是夠了，民進黨連一個親密暴力案件也要出動網軍，連派系也介入。李柏璋現在是台南議員助理啦，不是台北助理。他出來道歉也不是因為什麼被騙了，而是這樣事情鬧大了一路追上去溯源，會打翻他老闆派系整盤棋啦！」

朱學恒直指，PTT已經整理出來，整個台南所有綠營民代，李柏璋和他的網軍都罵都打，黃偉哲還是主要目標，但是唯一只捧陳亭妃，「派系網軍用到這種程度，連自己同黨立委親密暴力事件也要趁機發揮，除了噁心之外不知道要說什麼。」

▲沒品維尼發文歷史。（圖／翻攝自PTT）

資深媒體人黃揚明昨（2）日爆料，李柏璋在2018年之前，是台北市議員顏聖冠的助理，顏聖冠未能連任後，他就轉往台南發展，曾參與立委輔選，去年因捲入網路誹謗告訴官司，被查出曾任職於民進黨立委陳亭妃的妹妹、台南市議員陳怡珍的辦公室擔任助理；但陳亭妃幕僚透露，李柏璋因常惹出是非，去年已從陳怡珍團隊離職。

對此，台南市議員陳怡珍坦承，李柏璋曾經協助處理臉書工作，但因表現不如預期，去年就請他離職了。而台南市長黃偉哲則回應，推動市政難免會遭到各方批評，他虛心接受，但對惡意攻擊不予置評，「他確實一直在挨打，像爐渣案，並不是發生在他任內，但他作為地方首長就必須承擔，只是透過PTT轉到新聞媒體，好像確實是網軍基本的操作模式。」

▲家暴案意外延燒綠營內鬥。（圖／記者游宗樺攝、高嘉瑜提供）

另外，北市議員徐巧芯也表示，李柏璋在綠營政界的交友圈很廣闊，跟林秉樞很類似，她以「CrazyWinnie」和林秉樞在PTT政治攻防來看，最常黑的對象不乏柯文哲、侯友宜、盧秀燕、黃偉哲，「網軍除了打別人，也可以進行內部鬥爭打自己人。」