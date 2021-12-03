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打疫苗還可以抽獎！政院規劃百貨、大賣場「隨到隨打」辦抽獎

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲為鼓勵民眾施打，政院指示研議大賣場、百貨配合，病劑出抽獎方案。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著國內疫苗量愈趨充足，第1劑的覆蓋率來到近78%、第2劑也有近57%。但由於國際疫情嚴峻，新型變種病毒Omicron侵襲各國，為了縮小第1劑、第2劑之間的差距，行政院長蘇貞昌2日在院會中要求增加外展服務，開放夜間施打、規劃大賣場、百貨公司隨到隨打等措施。

另外，有媒體詢問，是否會比照國外用舉辦抽獎、致贈禮品的方式，鼓勵民眾施打疫苗？羅秉成說，「不排除，有這樣的討論」，為了提升國人施打意願 ，不排除各種鼓勵措施」，但需要與指揮中心再行研議。

行政院2日舉行例行院會，會後由政委兼發言人羅秉成轉述。羅表示，院長在一開始疫苗進來、施打意願低時，沒人敢打我率先，跟衛福部長陳時中率先施打AZ疫苗，疫苗不夠我不搶，如今疫苗量足夠，院長最快在下周會安排時間施打。至於施打的廠牌，暫時無法透露。

羅秉成說，現在國內疫苗有超過3700萬劑，但也有900萬劑存量待施打，這需要提振第1劑跟第2劑覆蓋率2成的差距，提振方法除了請各部會就各自服務範圍跟對象要積極辦理外，方法上比如開放夜間施打等，可以再做調整。

此外，包含如外展服務等，也可能規劃大賣場、百貨公司隨到隨打。或是失聯移工給他更加便利、讓他安心，在各個面向、族群都要要求各部會提升能量，讓這2成的差距縮小，讓台灣完整保護力再提升。

羅秉成說，現在面對Omicron新型變種病毒，要非常戒慎恐懼，怎麼提升甚至在一定時期內加打第3劑，學校的學生BNT施打等處理，都在規劃中。這部分新的措施提振失打覆蓋率部分，疫情指揮中心會在適當時機做說明。

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

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