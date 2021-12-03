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藉抗中保台揮霍預算2373億？蘇貞昌：國家安全高於一切

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌3日赴立法院報告空戰力提升計畫採購特別預算案，並接受立委質詢。針對國民黨批評該預算是以抗中保台大帽子在揮霍？蘇說，「國家安全高於一切，沒有安全，沒有一切」，且不只國防預算，也有針對情嚴峻的中國的各方面侵擾。

▲▼蘇貞昌報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌赴立院報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌表示，國家安全高於一切，沒有安全，沒有一切。蔡總統上任以來，照顧全國民眾，推動各項建設，從小到老，從育兒津貼到長照，各地建設一再推出。我們也注意國家安全，注意國防提升戰力，以對付疫情嚴峻的中國的各方面侵擾，所以並沒有只針對國防預算。

因應敵情威脅及國防需求，蘇貞昌今天赴立法院報告的是「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，在書面資料中，蘇貞昌指出，該案是為了捍衛領海、領空與區域和平穩定的重大國防投資，也向國際展現台灣自我防衛的決心；而國防部長邱國正也說明，該預算案包括建制編列岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、無人攻擊載具系統等裝備款。

根據書面報告，主計長朱澤明說明，該預算案歲出經費需財源2373億元，依照《海空戰力提升計畫採購特別條例》規定，全數以舉借債務支應；財政部長蘇建榮表示，包括前瞻基礎建設、新式戰機採購及海空特別預算案，舉債額度不得超過該期間歲出總額15％，經計算至111年度，各該特別預算案舉債均符合規定，另併計中央政府總預算案及各特別預算案舉債數，估計111年底中央政府1年以上公共債務未償餘額占前3年度國內生產毛額（GDP）平均數33％，符合《公共債務法》規定上限。

蘇貞昌指出，特別預算案是為了要捍衛領海、領空與區域和平穩定的重大國防投資，國家安全不分黨派，期盼各立委全力支持，早日通過此特別預算案，讓保衛國家的國軍能早日獲得所需裝備，向國際展現台灣自我防衛的決心，也宣示台灣是整個亞太地區和平、穩定和繁榮不可或缺的角色。

此外，邱國正也透過書面報告，說明該預算案編製重點，裝備款方面，編列兩階段岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、兩批海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統共2371億8030萬4千元，以及採購作業費8969萬3千元。

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