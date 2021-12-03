李德維：網軍猖獗是台灣民主政治的悲哀　林秉樞還幹了那些勾當？

▲高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜被家暴事件仍持續調查中，而恐怖情人林秉樞在網路的操作不斷被起底，也讓民進黨的「網軍宇宙」受到矚目。對此，國民黨立委李德維表示，網軍猖獗，是台灣民主政治的悲哀，但我們絕不能放棄抵抗。

李德維今（3）日在臉書發文表示，高嘉瑜受暴事件的演變，除了施暴者的法律責任，受暴者的關懷保護，又出現了新的案外案「網軍現形」！

李德維說，其實在高嘉瑜現身說明的那天，除了案情本身，最令他意外的，就是高嘉瑜兩度提到林秉樞有「網軍」，導致她害怕分手，害怕稍微不順著他的意，就會遭到報復。

李德維質疑，難道林秉樞會養一隻「網軍」，專門對付高嘉瑜嗎？當然不！那林秉樞的網軍平常都在做些什麼見不得人的勾當呢？如今有多少輿論，是這些雞鳴狗盜之輩炮製的假象，帶出的風向？

李德維指出，已經曝光的「台獨機關槍」李柏璋，在事件爆發的最初，還想幫林秉樞反帶風向，李柏璋與林秉樞究竟是什麼關係？而李柏璋更被起底，近期都在網路上用買來的帳號幫陳亭妃，狂「黑」黃偉哲，除此之外，還幹了什麼好事？

李德維感嘆，網軍猖獗，是台灣民主政治的悲哀，高嘉瑜事件，以及網軍案外案曝光，希望能讓更多民眾看清這些人的手腳嘴臉，唯有我們自己警醒，不會輕易被網軍帶著走，當造謠市場萎縮，才有可能讓網軍式微。儘管他並不樂觀，但我們絕不能放棄抵抗。