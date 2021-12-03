　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李德維：網軍猖獗是台灣民主政治的悲哀　林秉樞還幹了那些勾當？

▲▼高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／ETtoday資料照）

▲高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜被家暴事件仍持續調查中，而恐怖情人林秉樞在網路的操作不斷被起底，也讓民進黨的「網軍宇宙」受到矚目。對此，國民黨立委李德維表示，網軍猖獗，是台灣民主政治的悲哀，但我們絕不能放棄抵抗。

李德維今（3）日在臉書發文表示，高嘉瑜受暴事件的演變，除了施暴者的法律責任，受暴者的關懷保護，又出現了新的案外案「網軍現形」！

李德維說，其實在高嘉瑜現身說明的那天，除了案情本身，最令他意外的，就是高嘉瑜兩度提到林秉樞有「網軍」，導致她害怕分手，害怕稍微不順著他的意，就會遭到報復。

李德維質疑，難道林秉樞會養一隻「網軍」，專門對付高嘉瑜嗎？當然不！那林秉樞的網軍平常都在做些什麼見不得人的勾當呢？如今有多少輿論，是這些雞鳴狗盜之輩炮製的假象，帶出的風向？

李德維指出，已經曝光的「台獨機關槍」李柏璋，在事件爆發的最初，還想幫林秉樞反帶風向，李柏璋與林秉樞究竟是什麼關係？而李柏璋更被起底，近期都在網路上用買來的帳號幫陳亭妃，狂「黑」黃偉哲，除此之外，還幹了什麼好事？

李德維感嘆，網軍猖獗，是台灣民主政治的悲哀，高嘉瑜事件，以及網軍案外案曝光，希望能讓更多民眾看清這些人的手腳嘴臉，唯有我們自己警醒，不會輕易被網軍帶著走，當造謠市場萎縮，才有可能讓網軍式微。儘管他並不樂觀，但我們絕不能放棄抵抗。

ET快訊
快訊／台鐵又出包！普悠瑪突失去動力大誤點
快訊／3歲女童「噴槍灌肺」慘死　生父最終判決出爐
一周溫度變化圖出爐！入夜「14縣市探10°C↓」
「備份豆腐」上熱搜！充電就能備份　還有密碼保護
台中爸把2女兒當性奴　長女遭性侵60次
超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」　可寄杯、冷熱互換
狠詐1320萬爽開瑪莎拉蒂！　特警攻堅17屁孩竟潑肥皂水
多名神秘人「詭異斗內」高嘉瑜：不堪事想被公開？
神秘男女半夜赴飯店　指名要進林秉樞「1208號房」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

衰捲「網軍洗白林秉樞」風波　陳亭妃喊冤：被雷打到！根本不認識

馬文鈺驚曝林秉樞「同時追求其他立委」　還向高嘉瑜炫耀

快訊／時力提案納管宗教法人籲查鎮瀾宮黑幕　遭國民黨4度反對

「全台只罰我」張顯耀不認打特權疫苗　被罰1.5萬將提告討公道

快訊／國民黨團杯葛蘇貞昌　痛批「國庫小偷」搭專機宣傳公投

李德維：網軍猖獗是台灣民主政治的悲哀　林秉樞還幹了那些勾當？

獲選2021年25位最具影響力女性　蔡英文：有影響力的是台灣

洗白林秉樞「扯出綠內鬥」　網軍被逼現形！最常被黑名單曝光

美韓聯合聲明首提「台海」　邱國正：自己國家自己救

豪華招待所違涉建圍封鎖線　顏寬恒「已雇工班」曝拆除時間

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

網紅產品遭疑盜淘寶圖「多LOGO貴2倍」　官方深夜發聲！還原始末

林秉樞無業卻包飯店全靠爸買單　桃花超旺2官司靠「女友們」脫身

高雄男駕車恍神校外道路闖紅燈　下秒導護老師「被撞飛」送醫命危

新北女穿越馬路遭水泥預拌車撞　當場失去呼吸心跳「送醫不治」

衰捲「網軍洗白林秉樞」風波　陳亭妃喊冤：被雷打到！根本不認識

馬文鈺驚曝林秉樞「同時追求其他立委」　還向高嘉瑜炫耀

快訊／時力提案納管宗教法人籲查鎮瀾宮黑幕　遭國民黨4度反對

「全台只罰我」張顯耀不認打特權疫苗　被罰1.5萬將提告討公道

快訊／國民黨團杯葛蘇貞昌　痛批「國庫小偷」搭專機宣傳公投

李德維：網軍猖獗是台灣民主政治的悲哀　林秉樞還幹了那些勾當？

獲選2021年25位最具影響力女性　蔡英文：有影響力的是台灣

洗白林秉樞「扯出綠內鬥」　網軍被逼現形！最常被黑名單曝光

美韓聯合聲明首提「台海」　邱國正：自己國家自己救

豪華招待所違涉建圍封鎖線　顏寬恒「已雇工班」曝拆除時間

高雄房市3個月內買氣翻倍　中古屋靠一優勢交易年增3成

炸雞、牛肉堡買1送1！「6大速食店」優惠懶人包　還有加1元多吃1件

太空人大咖游擊手花落誰家？　洋基、道奇最熱門

超商開賣「爆汁生煎包」！咬下是滿滿內餡　還有泡菜鍋貼24小時爽吃

文藻女大生盜公款投資博奕網站　誤信「每天都獲利」2周被騙171萬

台灣大車隊榮獲2021金輪獎首獎及幸福企業獎項殊榮

國際身障日30週年　教育部首推特教法規易讀手冊

「勇者無懼！向前行」東森集團獲獎登《甦活人生》

福斯小改款Polo試駕：漲2萬換組連Golf都沒有的配備，划算嗎？

輕鬆入主北市門牌！　北投捷運商圈700~1200萬「選擇多」

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

洗白林秉樞　他曝「背後大老」內幕

高嘉瑜憂林秉樞動員網軍！節目斗內現證據

陳揮文酸心機重道歉　高嘉瑜暖心回覆被讚爆

馬文鈺爆林秉樞找金融鉅子、政界施壓報導

高嘉瑜被打還去林母告別式　馬文鈺批林秉樞：有點像邪教

沒品維尼遭爆是議員助理！陳亭妃妹認了

蔣萬安狠打臉民進黨　不孕症補助預算11月早審完

林秉樞為何這麼快被抓起來？　他曝主因

洗白林秉樞「扯出綠內鬥」　最常被黑名單曝光

政院規劃百貨、大賣場「隨到隨打」　還可抽獎

王浩宇「政治上超不諒解高嘉瑜」　但酸她就刪好友

林秉樞收押卻讓高嘉瑜「不寒而慄」　全因他說了這些話

非綠網軍？　溫朗東：林秉樞有計畫滲透本土陣營

控顏寬恒恐賄選反被挖出「梨山海陸大餐」　林佳龍要告王鴻薇

更多熱門

相關新聞

神秘男女半夜赴飯店　指名要進林秉樞1208號房

神秘男女半夜赴飯店　指名要進林秉樞1208號房

「港湖女神」立委高嘉瑜遭家暴案延燒，恐怖情人林秉樞已於昨(2日)凌晨2時裁定羈押禁見，無法對外通訊，但事隔24小時，今(3日)凌晨2時15分許竟有一對「神秘男女」前往馥都飯店櫃台，表示「受人所託」，指定要到林秉樞長期租住的1208號房收拾物品，由於2人出現的時間點正值凌晨時分，實在太過啟人疑竇，因此立即遭到警方帶回。

多次家暴！林秉樞校長爸、法官姊全搬走

多次家暴！林秉樞校長爸、法官姊全搬走

洗白林秉樞「扯出綠內鬥」　最常被黑名單曝光

洗白林秉樞「扯出綠內鬥」　最常被黑名單曝光

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

聲援高嘉瑜「被害人沒有錯」　范雲：只修《刑法》難下架

聲援高嘉瑜「被害人沒有錯」　范雲：只修《刑法》難下架

關鍵字：

高嘉瑜林秉樞

讀者迴響

熱門新聞

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

網疑高嘉瑜：為何跟前任聯絡？他揭2人真實關係

警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在房內

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

醫驚見她「肛門滲腥臭黏液」！內診戳到爛肉…嘆氣了

明晨下探10°C　回暖時間點出爐

本土劇女神現身西門町！穿全黑洩「火辣曲線」無人認出

分手就不會回頭的三大星座！

她30歲想轉職　怎5年內年薪百萬

洗白林秉樞　他曝「背後大老」內幕

王一博新戲才開播就遭控抄襲！　劇組發聲道歉了

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

更多

最夯影音

更多
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！
高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面