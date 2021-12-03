檢警凌晨搜索林秉樞房！驚見「1男1女」幫收東西…真實身分曝光

▲高嘉瑜遭林秉樞家暴一案持續延燒。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

「港湖女神」高嘉瑜遭男友林秉樞家暴一案，引發社會震驚！新北市板橋警分局獲報後介入偵辦，2度派員前往林秉樞長期租住的飯店房間搜索，發現房中竟有「一男一女」。據了解，2人身份為林秉樞被逮當天與其同房的吳姓女友人的姊姊跟弟弟。

民進黨立委高嘉瑜11月30日周刊爆料，11月中旬她與男友林秉樞入住新北市板橋馥都飯店時，遭男友瘋狂施暴，不僅徒手痛毆，甚至還使出鎖喉、拖行等狠招，導致她右臉、頭部、四肢多處挫傷。

▲林秉樞1日凌晨遭警方拘提。（圖／記者陳雕文翻攝）

事件曝光後，林秉樞於1日清晨被逮，當時身旁還有一位長髮正妹相伴。據悉，林秉樞以包月5萬元的價格長租飯店12樓房間，在高嘉瑜入住前，該名31歲吳姓長髮正妹便數度進出林的房間，外界紛紛揣測其與林的關係。

而警方替林上銬前也曾詢問吳女身分，她自稱是林秉樞的朋友，是因為林稱心情不好，所以才會到飯店相陪，後續還幫忙處理飯店退房事宜。

由於高嘉瑜稱曾發現一枚「白色豆腐頭」，裡面至少有4名女性的影片，但遭查扣的「黑色豆腐頭」卻沒有這個檔案，新北市板橋警分局3日凌晨1時許，接獲檢察官指示，再度派員前往林秉樞投宿的飯店展開二度搜索，卻發現房內另有一男一女自稱「在幫林秉樞收拾東西」。

稍早這2人身分曝光，據悉，分別為吳女的姊姊、弟弟，2人自稱是林秉樞友人，目前因已扣到相關證物，均被列為關係人帶回製作筆錄，並於清晨6時許製作完畢後離開警局。