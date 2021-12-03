聲援高嘉瑜「被害人沒有錯」　范雲：只修《刑法》難下架刪除影片

▲范雲與婦女團體舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞痛毆施暴，震驚社會，朝野不分黨派政治人物紛紛聲援、譴責暴力。民進黨立委范雲3日與婦女團體舉行記者會，她表示，目前法務部所提修法主張並未回應被害人「刪除」、「下架」、「被害人保護」3大訴求，強調單修《刑法》方向不符合社會期待，「對抗新型態數位世界的性別暴力，防治侵害性私密影像的法制不能再拖」。

范雲今天上午與婦女救援基金會、勵馨基金會、台灣女人連線、台灣展翅協會、婦女新知基金會、台灣婦女團體全國聯合會舉行「被害人沒有錯，防制侵害性私密影像儘速立法」記者會。

范雲表示，本次事件再次凸顯出，被威脅散布性私密影像的嚴重問題，特別是在親密關係中，必須要盡快遏止，且目前《刑法》中「妨害秘密罪」是針對所有類型的竊錄，沒有考量性私密影像的特殊性，另「散布猥褻物品罪」不是從被害人處境出發，不僅罰則較輕、難達到立即遏阻的效果，也缺乏立即下架、取得通信紀錄與使用者資料等關鍵的「被害人保護機制」。

范雲說，目前法務部將「性私密影像罪」和「深度偽造合成影像罪」納入《刑法》修法草案，她肯定行政團隊已經加快修法進程，不過，其只處理刑責，並未回應被害人刪除、下架、被害人保護等3大訴求，目前只修《刑法》方向不符合期待，呼籲行政團隊應該加速提出回應被害人需求的草案和配套，以對抗新型態數位世界的性別暴力，防制侵害性私密影像的法制不能再拖。