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社會 社會焦點 保障人權

啃老林秉樞「多次家暴」！校長爸、法官姊全嚇到搬走

記者黃彥傑、莊智勝、陳羿妏／綜合報導

林秉樞涉嫌家暴立委高嘉瑜，引發外界譁然，而其過往黑歷史也不斷遭到起底，除了與多名前女友、身旁友人同事發生多起官司，還被爆出家暴家中年邁父母，雙親事後雖聲請家暴令獲准，但仍擔心再次遭兒子騷擾，早已搬至南部。《東森新媒體ETtoday》2日走訪林秉樞板橋戶籍地，雖林父回南部不在家中，但連鄰居都證稱「他(林秉樞)脾氣很壞！」幾乎可以說，他的黑暗面只有高嘉瑜不知道。

據悉，林秉樞並非第一次對女友施暴，去年8月他就曾暗示散布裸照影片、逼迫前女友辭去工作，甚至恐嚇「信不信殺了妳跟妳小孩」，因此遭判拘役40天、緩刑2年；此外，林秉樞2007年擔任公寓大廈管委會主委助理時，又與管理員爆發肢體衝突、2019年時還與另名宋姓男子發生感情糾紛，荒腔走板事蹟不斷。

▲▼ 高嘉瑜、林秉樞。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

▲林秉樞家暴高嘉瑜，隨後被起底多起黑歷史。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

誇張的是，林秉樞甚至還曾家暴父母，2015年因向父母索要金錢未果，竟關起鐵門不讓父母外出，還逼2老跪地高舉椅子，並拿掃把從旁打父母腿部施暴。不僅如此，林男還拿刀恐嚇父母、拿剪刀戳2老身體，並腳踹房門、摔東西示威出氣，揚言「同歸於盡」，2老嚇得魂不附體，脫身後趕緊報案求助，取得緊急保護令之後再聲請通常保護令。新北地院2015年9月核准，裁定林男不得對父母實施身體或精神上不法侵害行為，也不得騷擾、接觸與跟蹤父母，更須遠離父母在板橋區的住家至少100公尺，為期2年。

▲▼林秉樞板橋住處，鄰居說法。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林秉樞板橋住處。（圖／記者黃彥傑攝） 

《東森新媒體ETtoday》2日走訪林秉樞位於板橋的戶籍地址，但發現家裡空無一人，鄰居表示，林父不在家，應該是回南部了；談到林秉樞，鄰居則感嘆，近年來已鮮少看到林秉樞，「但感覺他脾氣很壞，之前會跟父母吵架、大小聲，也會動手施暴。」可以說林秉樞的壞、暴力的一面，連鄰居都清楚，就只有高嘉瑜不知道。

另名鄰居則說，林父近年已搬往南部居住，鮮少回到板橋，前一陣子應該是妻子過世，所以才回來打掃；對於林秉樞，鄰居則搖搖頭稱不知情，「都是看了電視才知道！」

據了解，林秉樞父親為退休校長，母親是老師，姊姊則是法官，然而，林秉樞卻養成啃老惡習，逼得雙親搬離戶籍地，自己則仍居無定所，每月花上萬元住飯店，費用都由林父埋單。

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