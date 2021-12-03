林秉樞收押24小時！神秘男女半夜赴飯店…指名要進「1208號房」

▲林秉樞投宿板橋馥都飯店。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

「港湖女神」立委高嘉瑜遭家暴案延燒，恐怖情人林秉樞已於昨(2日)凌晨2時裁定羈押禁見，無法對外通訊，但事隔24小時，今(3日)凌晨2時15分許竟有一對「神秘男女」前往馥都飯店櫃台，表示「受人所託」，指定要到林秉樞長期租住的1208號房收拾物品，由於2人出現的時間點正值凌晨時分，實在太過啟人疑竇，因此立即遭到警方帶回。

檢方表示，目前高嘉瑜遭家暴一案正在積極釐清中，承辦檢察官於2日晚間8時30分指示板橋分局，請專案小組前往林秉樞租住之馥都飯店調閱監視器，過濾1208號房自被告林秉樞遭拘提後迄今之人員進出狀況。

不料正當警方一一過濾畫面近6小時後，3日凌晨2時15分突然一對男女出現在馥都飯店櫃台，表示受託要進入房間帶走房客私人物品，還指名是林秉樞租住的「1208號房」；由於先前高嘉瑜曾指稱當時發現林備分隨身碟是兼具充電功能的「白色豆腐頭」，但警方查扣到的豆腐頭卻是黑色，懷疑證物有被調包的可能；且該對神祕男女在林秉樞收押禁見24小時後、無法對外聯繫的情況下，選擇在三更半夜前往飯店幫忙收拾物品，此舉實在太過可疑，立即引起現場警方注意。

檢察官認為，當下情況急迫，且24小時內證據有偽造、變造、湮滅、或隱匿之虞，因此立即指示警方於該2人進入1208號房時執行進行逕行搜索，搜索工作於凌晨3時50分執行完畢，2人也隨同返回板橋分局進行筆錄。經調查後，發現該對男女身分為林秉樞被逮當天與其同房的吳姓女友人之姊姊跟弟弟，2人也因此遭列為關係人，清晨6時許筆錄製作完畢後，已獲請回。

▼林秉樞2日凌晨2時裁定羈押禁見。（圖／記者游宗樺攝）