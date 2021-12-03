　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林秉樞收押24小時！神秘男女半夜赴飯店…指名要進「1208號房」

▲林秉樞投宿板橋馥都飯店。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞投宿板橋馥都飯店。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

「港湖女神」立委高嘉瑜遭家暴案延燒，恐怖情人林秉樞已於昨(2日)凌晨2時裁定羈押禁見，無法對外通訊，但事隔24小時，今(3日)凌晨2時15分許竟有一對「神秘男女」前往馥都飯店櫃台，表示「受人所託」，指定要到林秉樞長期租住的1208號房收拾物品，由於2人出現的時間點正值凌晨時分，實在太過啟人疑竇，因此立即遭到警方帶回。

檢方表示，目前高嘉瑜遭家暴一案正在積極釐清中，承辦檢察官於2日晚間8時30分指示板橋分局，請專案小組前往林秉樞租住之馥都飯店調閱監視器，過濾1208號房自被告林秉樞遭拘提後迄今之人員進出狀況。

不料正當警方一一過濾畫面近6小時後，3日凌晨2時15分突然一對男女出現在馥都飯店櫃台，表示受託要進入房間帶走房客私人物品，還指名是林秉樞租住的「1208號房」；由於先前高嘉瑜曾指稱當時發現林備分隨身碟是兼具充電功能的「白色豆腐頭」，但警方查扣到的豆腐頭卻是黑色，懷疑證物有被調包的可能；且該對神祕男女在林秉樞收押禁見24小時後、無法對外聯繫的情況下，選擇在三更半夜前往飯店幫忙收拾物品，此舉實在太過可疑，立即引起現場警方注意。

檢察官認為，當下情況急迫，且24小時內證據有偽造、變造、湮滅、或隱匿之虞，因此立即指示警方於該2人進入1208號房時執行進行逕行搜索，搜索工作於凌晨3時50分執行完畢，2人也隨同返回板橋分局進行筆錄。經調查後，發現該對男女身分為林秉樞被逮當天與其同房的吳姓女友人之姊姊跟弟弟，2人也因此遭列為關係人，清晨6時許筆錄製作完畢後，已獲請回。

▼林秉樞2日凌晨2時裁定羈押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

ET快訊
快訊／台鐵又出包！普悠瑪突失去動力大誤點
快訊／3歲女童「噴槍灌肺」慘死　生父最終判決出爐
一周溫度變化圖出爐！入夜「14縣市探10°C↓」
「備份豆腐」上熱搜！充電就能備份　還有密碼保護
台中爸把2女兒當性奴　長女遭性侵60次
超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」　可寄杯、冷熱互換
狠詐1320萬爽開瑪莎拉蒂！　特警攻堅17屁孩竟潑肥皂水
多名神秘人「詭異斗內」高嘉瑜：不堪事想被公開？
神秘男女半夜赴飯店　指名要進林秉樞「1208號房」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

文藻女大生盜公款投資博奕網站　誤信「每天都獲利」2周被騙171萬

高雄洗車噴槍灌肺奪3歲女童命　生父重判10年定讞

基隆警破獲賭博電玩逮7人　查扣20萬賭資竟有5倍券8000元

隔海狠詐星國人1320萬爽開瑪莎拉蒂　特警攻堅17屁孩竟潑肥皂水

加LINE僅6天就「報明牌」穩賺不賠　他很怕被騙還到銀行要匯款

三立內鬼案／《新戲說台灣》監製傅沛筠遭控背信獲判無罪確定

按喇叭掀混戰！2派人馬互砸安全帽…19歲屁孩「拔西瓜刀」亂揮G了

醉男開車到KTV續攤突發酒瘋　多次衝撞路旁車輛酒測值曝光

林秉樞收押24小時！神秘男女半夜赴飯店…指名要進「1208號房」

北市大樓暗夜惡火釀1死1命危！孕媽也被濃煙嗆傷　起火位置曝

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

網紅產品遭疑盜淘寶圖「多LOGO貴2倍」　官方深夜發聲！還原始末

林秉樞無業卻包飯店全靠爸買單　桃花超旺2官司靠「女友們」脫身

高雄男駕車恍神校外道路闖紅燈　下秒導護老師「被撞飛」送醫命危

新北女穿越馬路遭水泥預拌車撞　當場失去呼吸心跳「送醫不治」

文藻女大生盜公款投資博奕網站　誤信「每天都獲利」2周被騙171萬

高雄洗車噴槍灌肺奪3歲女童命　生父重判10年定讞

基隆警破獲賭博電玩逮7人　查扣20萬賭資竟有5倍券8000元

隔海狠詐星國人1320萬爽開瑪莎拉蒂　特警攻堅17屁孩竟潑肥皂水

加LINE僅6天就「報明牌」穩賺不賠　他很怕被騙還到銀行要匯款

三立內鬼案／《新戲說台灣》監製傅沛筠遭控背信獲判無罪確定

按喇叭掀混戰！2派人馬互砸安全帽…19歲屁孩「拔西瓜刀」亂揮G了

醉男開車到KTV續攤突發酒瘋　多次衝撞路旁車輛酒測值曝光

林秉樞收押24小時！神秘男女半夜赴飯店…指名要進「1208號房」

北市大樓暗夜惡火釀1死1命危！孕媽也被濃煙嗆傷　起火位置曝

高雄房市3個月內買氣翻倍　中古屋靠一優勢交易年增3成

炸雞、牛肉堡買1送1！「6大速食店」優惠懶人包　還有加1元多吃1件

太空人大咖游擊手花落誰家？　洋基、道奇最熱門

超商開賣「爆汁生煎包」！咬下是滿滿內餡　還有泡菜鍋貼24小時爽吃

文藻女大生盜公款投資博奕網站　誤信「每天都獲利」2周被騙171萬

台灣大車隊榮獲2021金輪獎首獎及幸福企業獎項殊榮

國際身障日30週年　教育部首推特教法規易讀手冊

「勇者無懼！向前行」東森集團獲獎登《甦活人生》

福斯小改款Polo試駕：漲2萬換組連Golf都沒有的配備，划算嗎？

輕鬆入主北市門牌！　北投捷運商圈700~1200萬「選擇多」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在房內

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

林秉樞急刪高嘉瑜裸照　備份資料傳新手機

獨／女大生保管186萬公款遭詐領　校方說話了

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

北市水源路社區大樓清晨惡火　男不治、女命危

林秉樞被拘前曾通話　他勸一定要道歉

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

獸父離婚後性侵、猥褻2幼女5年　判決出爐

持菜刀連搶6名路士　莽男下場曝光

高嘉瑜喊三個字林秉樞沒說過！律師看傻

神秘男女半夜赴飯店　指名要進林秉樞1208號房

更多熱門

相關新聞

李德維：網軍猖獗是台灣民主政治的悲哀　林秉樞還幹了那些勾當？

李德維：網軍猖獗是台灣民主政治的悲哀　林秉樞還幹了那些勾當？

民進黨立委高嘉瑜被家暴事件仍持續調查中，而恐怖情人林秉樞在網路的操作不斷被起底，也讓民進黨的「網軍宇宙」受到矚目。對此，國民黨立委李德維表示，網軍猖獗，是台灣民主政治的悲哀，但我們絕不能放棄抵抗。

多次家暴！林秉樞校長爸、法官姊全搬走

多次家暴！林秉樞校長爸、法官姊全搬走

洗白林秉樞「扯出綠內鬥」　最常被黑名單曝光

洗白林秉樞「扯出綠內鬥」　最常被黑名單曝光

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

聲援高嘉瑜「被害人沒有錯」　范雲：只修《刑法》難下架

聲援高嘉瑜「被害人沒有錯」　范雲：只修《刑法》難下架

關鍵字：

高嘉瑜林秉樞家暴

讀者迴響

熱門新聞

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

網疑高嘉瑜：為何跟前任聯絡？他揭2人真實關係

警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在房內

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

醫驚見她「肛門滲腥臭黏液」！內診戳到爛肉…嘆氣了

明晨下探10°C　回暖時間點出爐

本土劇女神現身西門町！穿全黑洩「火辣曲線」無人認出

分手就不會回頭的三大星座！

她30歲想轉職　怎5年內年薪百萬

洗白林秉樞　他曝「背後大老」內幕

王一博新戲才開播就遭控抄襲！　劇組發聲道歉了

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

更多

最夯影音

更多
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！
高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面