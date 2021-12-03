　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美韓不同調！青瓦台「積極支持」中國辦北京冬奧　為拼習近平訪韓

▲▼中共外事辦主任楊潔篪、南韓青瓦台國安室長徐薰於2日在天津展開會談。（圖／翻攝自中國外交部）

▲中共外事辦主任楊潔篪、南韓青瓦台國安室長徐薰於2日在天津展開會談。（圖／翻攝自中國外交部）

記者羅翊宬／編譯

南韓青瓦台國家安保室長徐薰昨（2）日下午5時（韓國時間下午6時）在中國天津市某飯店與中共中央政治局委員、外事辦主任楊潔篪舉行會談，雙方就韓半島（朝鮮半島）問題、簽署《韓戰終戰協議》、中國國家主席習近平訪韓、南韓總統文在寅明年2月訪中等事宜展開討論。徐薰向楊潔篪承諾，韓方會積極協助中方成功於明年初舉辦北京冬奧。

根據《韓聯社》、《中國網》，徐薰在會談上向楊潔篪表示，為了建構韓半島永久和平，韓國將會持續推動與中方在地區社會的努力，守護國際多邊關係，「（韓方）期盼能與中方進行更密切的高層間的往來，並且持續全面深化在貿易、文化、防疫等領域上的合作。」

同時，徐薰向楊潔篪親口承諾，南韓將積極支持中國成功舉辦北京冬季奧運。《韓聯社》分析，先前美國拜登政府曾公開表示，研擬與盟友就人權議題上針對北京冬奧發起「外交杯葛」，其中包括英國、日本等盟友皆對此表態；不過隨著南韓政府高層表態支持中方申辦北京冬奧，似乎展現出與美國不同調的態度。

南韓文在寅政府期盼「北京冬奧」能成為改善南北韓關係、重啟南北韓對話的契機，並成為推動南韓、北韓（朝鮮）、美國、中國4方簽署韓戰《終戰協議》的平台。為此，徐薰表態南韓將積極支持中國舉辦北京冬奧，似乎代表著文在寅計畫明年2月訪問北京、出席參加北京冬奧的可能性。

另外，針對南韓國內因北京當局全面限制尿素原料出口而爆發的「尿素之亂」中，中國以最快的速度全面協助南韓，徐薰向楊潔篪表示對中國政府的感謝。

▲▼中共外事辦主任楊潔篪與南韓青瓦台國安室長徐薰，在釜山進行會談。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

▲中共外事辦主任楊潔篪與南韓青瓦台國安室長徐薰，去年8月底在釜山進行會談。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

明年是中韓建交30周年，楊潔篪則向徐薰表示，中韓兩國身為多邊主義與自由貿易系統的強力支持者，應活用雙方相互之間的優點，持續展開合作，保障全球供應鏈能更加安穩。

《韓聯社》分析，楊潔篪此番談話，似乎暗示中韓兩國應強化在半導體等相關產業供應鏈的合作，同時遏阻南韓加入以美國為首、在供應鏈上對中國的防堵政策。

楊潔篪在談話稱徐薰為「老朋友」，就韓半島問題表示，「中方一貫支持半島南北雙方改善關係，主張應按照『雙軌並進』（指同時推進韓半島無核化、韓半島和平進程體制）思路，以及分階段、同步走原則，透過對話解決半島問題，願同與各有關方在維護半島和平穩定、實現半島長治久安上，扮演建設性角色。」

據悉，南韓駐中國大使張夏成（장하성）與楊潔篪於11月25日會晤時，中國就透過數個管道明確表示，中國身為韓戰停戰協定的簽署國之一，應做為未來《終戰宣言》的當事者。

《韓聯社》指出，文在寅就任南韓總統後，曾於2017、2019年先後造訪中國，不過習近平在文在寅就任後卻未曾到訪南韓、做為文在寅訪中的「答訪」；對此，楊潔篪承諾，一旦新冠疫情穩定下來、並滿足若干條件，一定會推動習近平訪韓。

南韓政府某名知悉中韓會談細節的高層人士則於今（3）日透露，目前雖因新冠疫情等狀況，導致習近平難以離開北京，不過韓中兩國已協議維持兩國領導人之間的溝通，「無論何時，一旦情勢所需，不管是領導人之間的熱線（通話）、亦或其他管道的對話，非面對面的方式溝通都是可行的。」

《宇宙人外信》時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►半夜想吃泡麵必備這台！

ET快訊
快訊／罷免林昶佐二階連署通過！　1月9日投票
大型第3劑試驗出爐！　「這廠牌」抗體增加最高
台灣史上第1人！　戴資穎奪BWF年度最佳女運動員獎
好市多搬6大箱鮮乳！奧客搬超硬後台「認識XXX」　店員秒惦惦
他爆中福袋262萬賓士沒領　超商吐真相大逆轉
鵝肉西施「摘口罩」露無P真實身材！憲哥：平常就穿這麼沒禮貌嗎
快訊／新莊中正路公車撞進騎樓！　機車噴倒店面受損

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

超災難婚禮！新娘暈倒「嘔吐」在新郎身上　白裙還沾到人屎

教會恐成引爆南韓Omicron溫床！已傳「10名信徒」確診　增4疑似案例

Omicron「重複感染」風險曝光　南非政府數據：是原始毒株的2.4倍

Omicron強襲！南非單日確診暴增1.1萬　醫曝：再感染率極高

不小心多買1張！男2彩券都中獎　「獎金超狂翻倍」嚇到他趴地

日本再宣布鎖國新規定！　取消「已發放簽證」效力至年底

德國對未接種者祭出「全國封鎖」　最快明年2月強制施打疫苗

美韓不同調！青瓦台「積極支持」中國辦北京冬奧　為拼習近平訪韓

上班時間睡到爽！超專業薪水小偷「升遷2次+爽賺200萬」...秘訣曝

模型預測：歐洲病例「一半以上」是Omicron　幾個月內恐成真

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

薔薔評白靈「金馬戰袍最大敗筆」：穿太多了！　身材好就要露「不然辛苦努力是為了什麼」

網紅產品遭疑盜淘寶圖「多LOGO貴2倍」　官方深夜發聲！還原始末

丁寧心疼高嘉瑜⋯曝兒時家暴經歷　惹怒老公見他反應「確定是我要的人」

林秉樞無業卻包飯店全靠爸買單　桃花超旺2官司靠「女友們」脫身

超災難婚禮！新娘暈倒「嘔吐」在新郎身上　白裙還沾到人屎

教會恐成引爆南韓Omicron溫床！已傳「10名信徒」確診　增4疑似案例

Omicron「重複感染」風險曝光　南非政府數據：是原始毒株的2.4倍

Omicron強襲！南非單日確診暴增1.1萬　醫曝：再感染率極高

不小心多買1張！男2彩券都中獎　「獎金超狂翻倍」嚇到他趴地

日本再宣布鎖國新規定！　取消「已發放簽證」效力至年底

德國對未接種者祭出「全國封鎖」　最快明年2月強制施打疫苗

美韓不同調！青瓦台「積極支持」中國辦北京冬奧　為拼習近平訪韓

上班時間睡到爽！超專業薪水小偷「升遷2次+爽賺200萬」...秘訣曝

模型預測：歐洲病例「一半以上」是Omicron　幾個月內恐成真

蘇貞昌要查網軍案外案？柯文哲：可能查到自家人

超災難婚禮！新娘暈倒「嘔吐」在新郎身上　白裙還沾到人屎

第四季夠旺　SCFI周漲幅加大至2.71%、東南亞線運價維持逾一成漲幅　

快訊／中選會：罷昶二階連署通過　1月9日舉行投票

3個技巧讓「戀愛運爆棚」　轉換生活軌跡、增加儀式感都是秘訣

佳世達旗下浚鴻數據「AI 健康風險分析」　搶攻7成健檢中心商機

新秘境在樹林！荷花池「環池步道、心型島」還有漂流木鞦韆

職場安全再提升　雲林縣府協助中華電信成立安衛家族

教會恐成引爆南韓Omicron溫床！已傳「10名信徒」確診　增4疑似案例

李李仁《華燈》強暴劉品言忘不了紫蕾絲內衣　揭冰塊塞胸內幕「劇本上沒有」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

金正恩越瘦人越狠！一家4口脫北　遭蓋布袋處極刑

北韓餐廳女店員「肉體接客」救業績！被逼脫罩服務

研究曝第3劑補打「這組合」抗體狂增32倍

阻「台積電」赴美蓋廠　英特爾CEO戳痛點：台灣不是穩定的地方

初解AZ疫苗副作用　科學家發現血栓觸發點

美國高二生冷血槍擊4死　將以成人身分受審

印度神童警告「12月這天後」疫情將恐怖擴散

愛子公主成年禮戴姑姑二手皇冠！原來還有兩種說法

法醫院研究證實：第3劑疫苗保護力增至95%

挪威耶誕趴惹禍！爆Omicron傳染上看50人

美國出現首例本土Omicron！　已完整接種疫苗

道瓊大漲617點　市場仍憂疫情、美政府關門

宏都拉斯副總統：只要與美關係好　不須建交中國

更多熱門

相關新聞

北韓餐廳女店員「肉體接客」救業績！被逼脫罩服務

北韓餐廳女店員「肉體接客」救業績！被逼脫罩服務

北韓餐廳是該國重要的外匯收入之一，然而近年受到國際經濟制裁與新冠疫情影響，生意大受影響，但北韓當局仍然要求他們要繳交高額稅金，逼得部分在大陸丹東的北韓餐廳開始強迫女店員下海提供「特殊服務」。不僅如此，儘管全球疫情肆虐，甚至出現魔王變種Omicron，但餐廳仍然禁止女店員戴口罩，只因為她們是「靠美色吃飯」的服務業。

Omicron病毒恐爆社區傳播！南韓牧師說謊

Omicron病毒恐爆社區傳播！南韓牧師說謊

金正恩越瘦人越狠！一家4口脫北　遭蓋布袋處極刑

金正恩越瘦人越狠！一家4口脫北　遭蓋布袋處極刑

南韓Omicron「再加1」！國小730學生急篩檢

南韓Omicron「再加1」！國小730學生急篩檢

無印良品有機棉產品在中國官網卻是新疆棉

無印良品有機棉產品在中國官網卻是新疆棉

關鍵字：

日韓要聞南韓青瓦台徐薰楊潔篪天津韓半島北韓朝鮮北京冬奧

讀者迴響

熱門新聞

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

快看證件！3大飯店「身分證優惠」

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

5歲男童跑鄰居家遭「比特犬緊咬腹部」！送醫搶救亡

百萬炫富網紅惡整Uber！「直接送進勞改營」

「欸你這週要幹嘛」不是第一次爆抄襲！老粉失望

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

網疑高嘉瑜：為何跟前任聯絡？他揭2人真實關係

警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在房內

警二度搜林秉樞房「驚見高嘉瑜自白書」！

醫驚見她「肛門滲腥臭黏液」！內診戳到爛肉…嘆氣了

噴槍灌肺殺女童　生父重判10年定讞

本土劇女神現身西門町！穿全黑洩「火辣曲線」無人認出

更多

最夯影音

更多
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！
高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面