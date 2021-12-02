「沒品維尼」遭爆是南市議員助理！陳亭妃妹認了　去年這原因離職

▲台獨機關槍李柏璋。（圖／翻攝自李柏璋臉書）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案轟動全台，消息傳出後，PTT有個帳號「CrazyWinnie」（暱稱「沒品維尼」）在PTT連續發文，企圖幫林秉樞洗白，但經媒體查證，該帳號應為「台獨機關槍」李柏璋。對此，資深媒體人黃揚明2日爆料，李柏璋曾任職於民進黨立委陳亭妃的妹妹、台南市議員陳怡珍的辦公室擔任助理，但因常惹出是非，去年已從陳怡珍團隊離職。

黃揚明2日也在臉書爆料，表示李柏璋在2018年之前，是台北市議員顏聖冠的助理，顏聖冠未能連任之後，他就轉往台南發展，曾參與立委輔選，去年因捲入一起網路誹謗告訴官司，被查出曾任職於民進黨立委陳亭妃的妹妹、台南市議員陳怡珍的辦公室擔任助理，但陳亭妃幕僚也透露，李柏璋因常惹出是非，去年已從陳怡珍團隊離職。

▲PTT暱稱「沒品維尼」帳號1日凌晨在PTT八卦版PO文企圖幫歐打高嘉瑜的林男洗白。（圖／記者張君豪翻攝）

黃揚明指出，李伯璋目前應該就是專職的網軍操作者，因此尚無充分證據可完全連結陳亭妃與李柏璋有聯絡。另外，黃揚明接獲可靠消息來源告知，林秉樞原本與李柏璋並不認識，之所以和李柏璋牽上線，是因為林秉樞的一位女性友人，「這位女性友人的親屬是台南地方聞人，女性友人應該也是被林秉樞欺騙，在這層關係下才幫林找了李柏璋到網路帶風向。」

對此，台南市議員陳怡珍坦承，李柏璋曾經協助處理臉書工作，但因表現不如預期，去年就請他離職了。對於其他詳細內容，她則未進一步說明。

▲陳亭妃2日受訪談林秉樞。（圖／記者陳煥丞攝）

據了解，「沒品維尼」在PTT八卦版指控高嘉瑜前男友鬧場林秉樞母親公祭後，帳號使用者也被《東森新媒體ETtoday》踢爆就是知名的綠營側翼「台獨機關槍」李柏璋，名嘴朱學恒更揭露李伯璋文章打罵所有台南綠營民代、台南市長黃偉哲，但唯一只捧陳亭妃，懷疑事件有民進黨派系介入。陳亭妃則澄清，自己完全不認識林秉樞，認為沒品維尼須對外說清楚資料是誰給的。

李柏璋稍早發出聲明表示，在事件發生之前，他完全不認識林秉樞，雖然林男有透過共同朋友致電給他，但他不想捲入到這件事上，後來是請朋友幫忙貼個文，強調「沒品維尼的文章不是我發的」。而針對有台南幕僚指稱他去尋求合作機會，但因為人品太差勁被退貨，他則怒批是「胡說八道」，自己從未在台南向任何一位檯面上的政治人物或幕僚討過工作，反之，都是對方主動來找他。

▼高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，震驚社會。（圖／記者游宗樺攝、高嘉瑜提供）

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