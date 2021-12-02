　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「沒品維尼」遭爆是南市議員助理！陳亭妃妹認了　去年這原因離職

▲▼台獨機關槍李柏璋。（圖／翻攝自李柏璋臉書）

▲台獨機關槍李柏璋。（圖／翻攝自李柏璋臉書）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案轟動全台，消息傳出後，PTT有個帳號「CrazyWinnie」（暱稱「沒品維尼」）在PTT連續發文，企圖幫林秉樞洗白，但經媒體查證，該帳號應為「台獨機關槍」李柏璋。對此，資深媒體人黃揚明2日爆料，李柏璋曾任職於民進黨立委陳亭妃的妹妹、台南市議員陳怡珍的辦公室擔任助理，但因常惹出是非，去年已從陳怡珍團隊離職。

黃揚明2日也在臉書爆料，表示李柏璋在2018年之前，是台北市議員顏聖冠的助理，顏聖冠未能連任之後，他就轉往台南發展，曾參與立委輔選，去年因捲入一起網路誹謗告訴官司，被查出曾任職於民進黨立委陳亭妃的妹妹、台南市議員陳怡珍的辦公室擔任助理，但陳亭妃幕僚也透露，李柏璋因常惹出是非，去年已從陳怡珍團隊離職。

▲PTT暱稱「沒品維尼」帳號1日凌晨在PTT八卦版PO文企圖幫歐打高嘉瑜的林男洗白。（圖／記者張君豪翻攝）

▲PTT暱稱「沒品維尼」帳號1日凌晨在PTT八卦版PO文企圖幫歐打高嘉瑜的林男洗白。（圖／記者張君豪翻攝）

黃揚明指出，李伯璋目前應該就是專職的網軍操作者，因此尚無充分證據可完全連結陳亭妃與李柏璋有聯絡。另外，黃揚明接獲可靠消息來源告知，林秉樞原本與李柏璋並不認識，之所以和李柏璋牽上線，是因為林秉樞的一位女性友人，「這位女性友人的親屬是台南地方聞人，女性友人應該也是被林秉樞欺騙，在這層關係下才幫林找了李柏璋到網路帶風向。」

對此，台南市議員陳怡珍坦承，李柏璋曾經協助處理臉書工作，但因表現不如預期，去年就請他離職了。對於其他詳細內容，她則未進一步說明。

▲▼陳亭妃2日受訪談林秉樞。（圖／記者陳煥丞攝）

▲陳亭妃2日受訪談林秉樞。（圖／記者陳煥丞攝）

據了解，「沒品維尼」在PTT八卦版指控高嘉瑜前男友鬧場林秉樞母親公祭後，帳號使用者也被《東森新媒體ETtoday》踢爆就是知名的綠營側翼「台獨機關槍」李柏璋，名嘴朱學恒更揭露李伯璋文章打罵所有台南綠營民代、台南市長黃偉哲，但唯一只捧陳亭妃，懷疑事件有民進黨派系介入。陳亭妃則澄清，自己完全不認識林秉樞，認為沒品維尼須對外說清楚資料是誰給的。

李柏璋稍早發出聲明表示，在事件發生之前，他完全不認識林秉樞，雖然林男有透過共同朋友致電給他，但他不想捲入到這件事上，後來是請朋友幫忙貼個文，強調「沒品維尼的文章不是我發的」。而針對有台南幕僚指稱他去尋求合作機會，但因為人品太差勁被退貨，他則怒批是「胡說八道」，自己從未在台南向任何一位檯面上的政治人物或幕僚討過工作，反之，都是對方主動來找他。

▼高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，震驚社會。（圖／記者游宗樺攝、高嘉瑜提供）

▲▼林秉樞高嘉瑜。（圖／記者游宗樺攝＋高嘉瑜提供）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
存股族嗨了！金管會晚間曝最新修法
12星座「最新一週」運勢出爐！四分凶相　血光之災頻傳
高嘉瑜請假酸「心機重」　陳揮文道歉了
女星宣布結婚！　被昆凌介紹進《黑澀會》　
「沒品維尼」遭爆是議員助理！陳亭妃妹認了　去年這原因離職
快訊／新北林口無預警停電！　居民崩潰：洗澡一半快冷死
林明禎親姊是火辣網紅　深V泳裝洩超兇身材

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨仍遵守反萊豬立場　醫嘆：是民進黨變了

蘇貞昌明報告「海空戰力提升特別預算案」　藍綠甲動備戰

「蔣萬安走到哪都被基層嗆聲」　民進黨：別跟朱立倫一起墮落

林秉樞為何這麼快被抓起來？　游盈隆：再鬧下去對執政黨不利

控顏寬恒恐賄選反被挖出「梨山海陸大餐」　林佳龍要告王鴻薇

「沒品維尼」遭爆是南市議員助理！陳亭妃妹認了　去年這原因離職

蘇偉碩曾稱「萊劑比搖頭丸毒250倍」　民進黨：慘被教授打臉

國民黨PO文挺核四　網嘲：黨內地方首長同意了？

民進黨籲回立法院審不孕症預算　蔣萬安反擊：早已審完

蔡英文早知悉高嘉瑜遭林秉樞家暴？　總統府：不清楚案件來龍去脈

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

重機男大生「逆向超車」撞自小客　車殼零件噴飛...目擊者：死了死了

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

高嘉瑜數度崩潰...淚訴還原經過　第一時間丟臉無助受害者不只她

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

怪手挖2下...水泥廠噴霧塔倒塌！　「百噸建物」壓死司機驚悚畫面曝

國民黨仍遵守反萊豬立場　醫嘆：是民進黨變了

蘇貞昌明報告「海空戰力提升特別預算案」　藍綠甲動備戰

「蔣萬安走到哪都被基層嗆聲」　民進黨：別跟朱立倫一起墮落

林秉樞為何這麼快被抓起來？　游盈隆：再鬧下去對執政黨不利

控顏寬恒恐賄選反被挖出「梨山海陸大餐」　林佳龍要告王鴻薇

「沒品維尼」遭爆是南市議員助理！陳亭妃妹認了　去年這原因離職

蘇偉碩曾稱「萊劑比搖頭丸毒250倍」　民進黨：慘被教授打臉

國民黨PO文挺核四　網嘲：黨內地方首長同意了？

民進黨籲回立法院審不孕症預算　蔣萬安反擊：早已審完

蔡英文早知悉高嘉瑜遭林秉樞家暴？　總統府：不清楚案件來龍去脈

《天堂W》暴抓外掛狂鎖12萬人…網友爆料「課50萬得豁免權」

美軍60年來首次未通過國防授權法案　將成為一場「災難」

貨櫃三雄股價創波段高點　萬海：亞洲市場需求旺至明年春節前

光陽「年終超級享」買電車狂省33900元！換電免費現在入手正對時

雲豹能源力拚明年Q4上市！　看好明年獲利會超越今年

網瘋傳「今晚春安到2／11」　警方：假的

男星掰妻10天「無縫接軌」　新歌曬鑽戒反嗆網友：離婚男該死嗎？

美膚效果超強大！萬能「泥面膜」，臉部、身體都能用

大馬麥當勞推限定套餐　漢堡搭「捲捲薯條」醬料辣到舌頭發麻

國民黨仍遵守反萊豬立場　醫嘆：是民進黨變了

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

政治熱門新聞

林秉樞收押卻讓高嘉瑜「不寒而慄」　全因他說了這些話

為何林秉樞暴怒動手？　高嘉瑜還原起因

認識的林秉樞有禮貌、愛讀書　呂捷看新聞驚差距大

林秉樞落網前還在說謊　放話毀了高嘉瑜

林秉樞前女友對她說「還好我站出來了」　高嘉瑜：希望我是最後一個受害者

林秉樞存私密照「白豆腐頭變黑色」　高嘉瑜目擊當下震驚

高嘉瑜發文謝周玉蔻　「不喜歡我的人都願給我力量、為我發聲」

母喪「訃聞P圖」稱總統出席　黃揚明曝：林秉樞實在太詭異

快訊／經濟部坦承三接興建「傷到藻礁」　受損程度曝光

蔣萬安考察藻礁　里長開噴：傷我們感情！當初抗爭淨灘你們也沒來

林秉樞存私密照硬碟已掉包　律師：和當時高嘉瑜看到的顏色不同

幻象2000緊急降落、撞攔截網　空軍回應了

蔡英文早知悉高嘉瑜遭家暴？　總統府：不清楚案件來龍去脈

快訊／穿「指定服飾」拍給林秉樞？　高嘉瑜：他要求女友要傳照片

更多熱門

相關新聞

宅神爆「沒品維尼」PTT攻擊名單　黃偉哲回應了

宅神爆「沒品維尼」PTT攻擊名單　黃偉哲回應了

立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發全國關注，PTT上卻出現網友PO文試圖洗白林秉樞，且對高嘉瑜前任男友馬文鈺做出多項指控，事後很快刪文。宅神朱學恒表示，整個台南所有綠營民代，李柏璋和他的網軍都打都罵，主要目標是黃偉哲，但唯一只捧陳亭妃。對此，黃偉哲回應，對於惡意攻訐他不予置評。

蔡英文早知悉高嘉瑜遭家暴？　總統府：不清楚案件來龍去脈

蔡英文早知悉高嘉瑜遭家暴？　總統府：不清楚案件來龍去脈

高嘉瑜喊三個字林秉樞沒說過！律師看傻

高嘉瑜喊三個字林秉樞沒說過！律師看傻

為何林秉樞暴怒動手？　高嘉瑜還原起因

為何林秉樞暴怒動手？　高嘉瑜還原起因

獨／沒品維尼喊被騙　綠營打臉：說謊成性為了錢

獨／沒品維尼喊被騙　綠營打臉：說謊成性為了錢

關鍵字：

李伯璋黃揚明林秉樞陳亭妃沒品維尼CrazyWinnie

讀者迴響

熱門新聞

Netflix「12月下架片單」超多經典神片！網崩潰哀嚎

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍

今天「20211202」超罕見　錯過再等9年！

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

Joeman「31歲存到5000萬退休」！揭5大吸金原因

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

分手就不會回頭的三大星座！

快訊／那對夫妻Nico生了！出門突陣痛送醫

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

罔腰確定改名！鳳梨建議改成4字

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

1~3類一線人員第三劑今午後開打！

更多

最夯影音

更多
吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

重機男大生「逆向超車」撞自小客　車殼零件噴飛...目擊者：死了死了

重機男大生「逆向超車」撞自小客　車殼零件噴飛...目擊者：死了死了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面