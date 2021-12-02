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高嘉瑜淚崩喊「三個字」遭檢討！律師看傻：林秉樞到現在還沒說過

▲▼高嘉瑜遭家暴出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜遭家暴出面說明，過程中頻頻道歉，讓不少人聽了相當心疼。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴痛打，引發社會譁然，林男林秉樞過往黑歷史也不斷遭到起底。然而，林男雖坦承有動手打人、拍攝不雅照，不過卻聲稱高嘉瑜亦有還手；反觀高嘉瑜昨（1日）召開記者會時，一度淚崩痛哭，更數次道歉，讓律師美女律師李怡貞看不下去，心痛喊話，「受害者到底為什麼需要道歉。」

高嘉瑜1日上午10點30分在律師陪同下於立法院議場前舉行記者會，開頭便先道歉「先跟大家說對不起，讓大家擔心」。並表示事發第一時間覺得非常丟臉，但如果不能勇敢面對，其他受害者怎麼敢站出來，「身為女性面對另一半的暴力脅迫，真的內心百感交集。」甚至還稱自己「識人不明，非常抱歉。」讓不少人聽了相當心疼。

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞施暴高嘉瑜遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

對此，李怡貞今（2日）就在臉書不捨直言「這個家暴事件，受害者唯一該被檢討的只有『到底妳為什麼需要道歉？』」她感嘆地說，「『對不起』這三個字，到現在施暴者刻意在媒體面前講那麼多都還沒說過，反而我在受害者的新聞或聲明都看到了…」讓許多網友也紛紛留言，「真的，該道歉的施暴者」、「為什麼要對不起，心疼她」。

另外，高雄市議員黃捷也PO文聲援表示，聽到高嘉瑜在記者會上說出「識人不明，非常抱歉」這句話，實在眼淚忍不住，好心疼。她氣憤指出，檢討被害者的風氣真是夠了，「為什麼是讓受害者反省自己，不斷向社會道歉，而那個施暴、監控伴侶的惡徒卻至今毫無歉意，甚至不承認自己犯錯？」希望在親密關係中受暴的人，能早日走出陰霾，也不要再有人受傷。

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