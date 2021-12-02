蔡英文早知悉高嘉瑜遭林秉樞家暴？　總統府：不清楚案件來龍去脈

▲總統蔡英文。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚打案於11月30日被媒體揭露，當天總統府透露，總統蔡英文已請總統府副秘書長李俊俋致電表達關心；有趣的是，今（2日）資深媒體人周玉蔻曝其實蔡英文早在出刊前已知悉此事。對此，總統府發言人張惇涵則說，總統及府方事前並不清楚案件的來龍去脈。

周玉蔻2日下午在臉書轉述自己創辦的媒體《放言》獨家報導標題，顯示在週刊爆料高嘉瑜遭毆打案前，國安高層與蔡英文早知悉。報導內容則指出，早在高嘉瑜11月14日到台大驗傷後，國安高層接獲通報就已向蔡英文報告，並啟動人身安全保護並籲高報案，但也尊重其決定。

針對媒體詢問報導稱所謂國安高層、蔡英文早知悉高嘉瑜委員遭暴力脅迫案，張惇涵2日晚間表示，總統及府方事前並不清楚案件的來龍去脈，對於已進入偵辦中的司法案件，也不便多做評論。

張惇涵指出，實際狀況是，高嘉瑜於11月30日臉書證實相關訊息後，總統即請李俊俋向高委員致上慰問與關切，並透過幕僚聯繫立法院，了解對委員人身安全的強化維護狀況。

「總統府要再次強調，任何暴力都應該被譴責。」張惇涵表示，基於國會議員的安全考量，總統在相關新聞披露後，確有透過幕僚洽繫立法院秘書長林志嘉等，希望立法院適切維護高委員的安全。

另外，對於有報導稱林秉樞聲稱總統、副總統原訂要出席其母告別式議題，張惇涵鄭重澄清，這顯然又是林姓男子弄虛作假的手法，總統、副總統自始至終沒有討論過這個行程，當然也就都沒有安排這個行程。