非綠網軍？溫朗東稱林秉樞「有計畫滲透本土陣營」　網酸：屁邏輯

▲林秉樞2日凌晨被羈押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案轟動全台，國民黨北市議員徐巧芯質疑林男是「塔綠班」，而疑似幫林男洗白的PTT帳號「CrazyWinnie」（暱稱「沒品維尼」）則被起底是民進黨某議員助理，甚至扯出幕後有台南重量級人士操作。但名嘴溫朗東持不同看法，指出林秉樞與中國的關係，並認為他是有計畫性的滲透進本土陣營，是標準的國安問題。

溫朗東2日下午在臉書表示，林秉樞冒充國安高層、長期住在容易交付資金跟資料的飯店，於2018年9月30日在「思想坦克」發表文章，主張台灣有揮舞五星旗的自由。

溫朗東又指，林秉樞2013年的碩士論文，指導教授是經常往返兩岸、提倡中國配偶權益的楊君仁。林秉樞在政大政治博士班做中國研究，其網路專欄、對綠營政治人物的政治獻金，都在2018年中啟動。

溫朗東認為，「林秉樞是有計畫性的滲透進本土陣營。這是標準的國安問題。」

對此，有網友表示，「居無定所 刻意滲透 居心不良」、「我也懷疑他無固定職業的資金來源⋯」、「不單純！國安問題浮現！」。但也有人不埋單溫朗東說法，直呼，「黃金切割機！」、「奇文共賞，朝聖」、「甩鍋很厲害哦，一丘之貉」、「小心搞到綠營翻車」、「原來是這種屁邏輯喔，我還以爲你手上有什麼證據咧」。