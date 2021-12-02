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王世堅質疑林秉樞「背後有人」　企圖「毀掉高嘉瑜」

▲▼王世堅2日受訪談高嘉瑜家暴案。（圖／記者呂佳賢攝）

▲王世堅2日受訪談高嘉瑜家暴案。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委高嘉瑜被43歲男友林秉樞在飯店毆打，事後卻有鄉民「CrazyWinnie沒品維尼」在PTT連續發文，企圖幫林秉樞洗白，但經媒體查證，該帳號應為「台獨機關槍」李柏璋。民進黨台北市議員王世堅2日指出，林秉樞「背後有人」，且想要毀掉高嘉瑜。

針對PTT上出現網友匿名帶風向，王世堅2日下午在台北市議會受訪時提到，自己不曉得這個消息，但「一伙子」，有一句話叫「birds of a feather」，同一種羽毛的人飛在一起，物以類聚、沆瀣一氣；過去就在質疑，這些網軍年紀輕輕出賣自己的靈魂、躲在暗處，「過去我們的社會沒有這樣啊！我們是一個光明磊落的社會，什麼時候開始有這些傢伙？」這樣對得起民進黨過去的先賢先烈嗎？

至於是否為民進黨網軍操作？王世堅說，自己非常清楚，相信高嘉瑜也非常清楚，高嘉瑜就是單純的一隻自由自在小鳥，卻在政治上遭遇困境、攻擊，現在又發生家暴事件，這兩件事湊在一起，對她而言何其殘酷。

被問到林秉樞1日言論是不是打算毀掉高嘉瑜？王世堅表示，照現在的情況是，「他背後的人也是！」自己強烈質疑林秉樞背後有人，且就是要毀掉高嘉瑜；自己在2018年九合一選舉時，也一度很不諒解高嘉瑜在選舉的過程，但後來多往來後，非常清楚對方為人處事。

王世堅認為，如果民進黨讓高嘉瑜批評幾句，有助於高嘉瑜獲取更多中間支持，民進黨也應欣然接受，因為過去民進黨就以自由、民主、多元的開放言論自豪，但最符合民進黨創黨精神的黨員們卻被網軍糟蹋。

最後，被問到所謂「背後的人」是指誰？王世堅僅說，如果林秉樞被放出來了，就代表背後的人夠力，「大家就走著瞧。」

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