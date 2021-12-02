獨／沒品維尼洗白林秉樞喊被騙　綠營爆黑歷史：說謊成性為了錢

▲高嘉瑜男友林秉樞因涉多項罪名遭新北地檢署檢察官聲押獲准。（圖／記者游宗樺攝、記者屠惠剛攝）

記者張君豪／台北報導

民進黨籍立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打並限制行動，消息曝光後PTT八卦版一網友「CrazyWinnie（沒品維尼）」接連爆料，意圖指涉高嘉瑜前男友馬文鈺不但在林秉樞母親告別式鬧場，更誣指馬曾動手打高嘉瑜企圖洗白林男；1日經《東森新媒體ETtoday》踢爆沒品維尼就是知名的綠營側翼「台獨機關槍」李柏璋，知情者透露李私下接收林男散播與高嘉瑜對話的訊息截圖、生活照片、被逼簽下自白書等私敏資料，恐觸犯《刑法》妨害秘密罪、誹謗、社維法等罪。

事後有媒體專訪「台獨機關槍」李柏璋，李男辯稱是1名台南某重量級人物親自請託，加上林男傳給他高嘉瑜簽名，指控馬文鈺長期詐領助理費用的自白書，才會幫忙發文帶風向，李並辯稱「後來才知道林男這麼離譜、我和好友都被騙慘了」。

▲有網友質疑台獨機關槍李柏璋公然聲稱有高嘉瑜影片，認為檢警應展開追查。（圖／記者張君豪翻攝）

但對此綠營人士透露，這又是李柏璋帶風向的慣用手法；事實上早在高嘉瑜遭林秉樞家暴事件曝光後，「沒品維尼」頻頻在PTT八卦版PO文幫林男洗白，綠營人士相當關切，有人透過關係向網路公關業者查證，希望釐清「沒品維尼」帳號實際使用情況。這才掌握「沒品維尼」帳號真實身分。



綠營知情人士透露，李柏璋早年從太陽花學運、統促黨台大好聲音事件崛起，因此曾任台北市議員顏聖冠助理，但顏未連任後，李轉往台南發展，並曾任民進黨立委陳亭妃親妹、台南市議員陳怡珍辦公室助理。

《東森新媒體ETtoday》記者2日下午曾向陳亭妃立委辦公室求證，該辦公室回應，只要是綠營民代包含陳亭妃都知道「台獨機關槍李柏璋」這個人，但陳從未與李柏璋有任何商業或雇傭關係，也未曾洽談過合作案。李確曾擔任台南市議員陳怡珍辦公室助理，但因李柏璋在外言行糾紛太多，並常惹出爭議。

2020年李男就因形象不佳遭陳怡珍服務團隊踢出。綠營人士指出，李柏璋雖然以台獨機關槍自詡，但實際上是以「台獨是門好生意」涉入綠營政治圈營利，行事風格常以利益導向，發文經常製造混亂和衝突，「從之前他當兵時編造的督割事件，到現今的林男洗白事件，事後均證實他說謊帶風向」，該人士質疑又豈是李男一句「被騙了」可輕鬆帶過？



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