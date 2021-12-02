彰化喬友大樓火警消防局長請辭　副縣長林田富兼代

▲彰化縣副縣長林田富兼任消防局長。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市喬友大樓今年6月發生火警造成7樓百香果商旅4死22傷的悲劇，至今已滿5個月，代理局長邱聰佳已於11月3日請辭，再重回到消防局副局長崗位，至於局長職缺將由彰化縣副縣長林田富兼代，也創下全台首例，消息一出，震撼彰化政壇。

彰化縣政府11月3日對外公布彰化喬友大樓火災行政調查報告，消防局代理局長邱聰佳及建設處代理處長陳威宏，請辭代理局處長職務，以負起指揮督導不周之行政責任，也獲得縣長同意。

▲副縣長林田富(中)主持喬友大火行政調查報告。（圖／ETtoday資料照）

林田富(58歲)今年3月回鍋擔任縣長王惠美左右手，法學碩士畢業，大學法律副教授，曾在縣長卓伯源任內接掌副縣長，期間曾擔任文化局長、教育處長等職務，產官學界經驗豐富。

林田富對於兼任消防局長，表示「防災重於救災」，消防與健康缺一不可，尤其自喬友大火事故以來，由他與家屬及縣府各局處針對消防安全整治部分做決策督導，包括建管公安及精進消防救災演練等各項改善精進作為正在持續進行中，因此臨危受命兼任消防局長一職。

▲邱聰佳(右)請辭消防局長職務。（圖／ETtoday資料照）

林田富指出，為了防範類似事件發生，縣府成立強化建築物公共安全推動小組啟動災後大樓安全結構評估作業，也超前部署，建置建築物消防安全資訊安全管理平台，目前全縣6層樓以上的有433棟，其中42棟有安全疑慮、18棟沒有管理委員會，這些都必須急待解決。

對於地方人士「外行領導內行」的質疑聲浪，林田富強調，「身在公門好修行」兼任消防局長一職，絕對是階段性任務，除了靜待中央完成喬友大樓調查報告，未來將就危樓建築法規面執行，並期待與消防弟兄一起努力打拼。