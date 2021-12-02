6歲兒被獵豹抓走！三寶媽狂追1公里追進森林　用棍子單挑救兒

▲女子成功從獵豹手中救兒。（圖／翻攝自Twitter／Nikhil Suryavanshi）

記者李振慧／綜合報導

印度中央邦一名母親為了救兒竟然單挑獵豹，當她發現6歲兒被豹叼走，毫不猶豫就放追了上去，就這樣一路狂追1公里追進森林，好不容易追到後，發現獵豹爪子緊緊抓著兒子，她用手中棍子成功把獵豹擊退。

事件上月28日晚間7時發生在錫提(Sidhi)區的Badi Jharia村，該村位置就在桑傑老虎保護區附近(Sanjay Tiger Reserve)，女子基蘭(Kiran Baiga)當時與3名孩子一起坐在戶外爐火旁取暖時，突然衝出一頭獵豹，一瞬間就把6歲兒子胡拉爾(Rahul)抓走。

基蘭表示，事情發生時她嚇壞了，但是她試圖保持冷靜，把另外2名孩子帶回屋內便立即去追，追了大約1公里後總算看到獵豹身影。當地官員表示，「獵豹可能也被這名母親的氣勢給嚇到，最後放開孩子，雖然她還是有受傷，但是用勇氣戰勝了獵豹」。

附近村民聽到基蘭求救聲，幫忙將受傷的她與胡拉爾送醫，其中胡拉爾傷勢較為嚴重，眼睛、臉頰、下巴都被獵豹爪子抓傷，目前2人仍在醫院接受治療。