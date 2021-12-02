6歲兒被獵豹抓走！三寶媽狂追1公里追進森林　用棍子單挑救兒

▲女子成功從獵豹手中救兒。（圖／翻攝自Twitter／Nikhil Suryavanshi）
記者李振慧／綜合報導
印度中央邦一名母親為了救兒竟然單挑獵豹，當她發現6歲兒被豹叼走，毫不猶豫就放追了上去，就這樣一路狂追1公里追進森林，好不容易追到後，發現獵豹爪子緊緊抓著兒子，她用手中棍子成功把獵豹擊退。
事件上月28日晚間7時發生在錫提(Sidhi)區的Badi Jharia村，該村位置就在桑傑老虎保護區附近(Sanjay Tiger Reserve)，女子基蘭(Kiran Baiga)當時與3名孩子一起坐在戶外爐火旁取暖時，突然衝出一頭獵豹，一瞬間就把6歲兒子胡拉爾(Rahul)抓走。
基蘭表示，事情發生時她嚇壞了，但是她試圖保持冷靜，把另外2名孩子帶回屋內便立即去追，追了大約1公里後總算看到獵豹身影。當地官員表示，「獵豹可能也被這名母親的氣勢給嚇到，最後放開孩子，雖然她還是有受傷，但是用勇氣戰勝了獵豹」。
附近村民聽到基蘭求救聲，幫忙將受傷的她與胡拉爾送醫，其中胡拉爾傷勢較為嚴重，眼睛、臉頰、下巴都被獵豹爪子抓傷，目前2人仍在醫院接受治療。
मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक मां बेटे को बचाने के लिए मौत से लड़ गई. इस मां के 6 साल के बेटे को तेंदुआ उठा ले गया था. मां ने तेंदुए का एक किलोमीटर दूर तक पीछा किया और उससे बच्चे को छीन लिया. इस घटना में मां और बेट दोनों घायल हो गए. pic.twitter.com/8CR1cnKJM4— Nikhil Suryavanshi (@NikhilEditor) November 30, 2021
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