婚禮驚傳火警！2賓客無視背後熊熊大火　淡定狂嗑佳餚

印度馬哈施特拉邦(Maharashtra)28日驚傳一場婚禮發生火災,起因為現場人員施放煙火不慎釀災,正當現場賓客都離開座位圍觀火勢時,卻有兩位男賓客超級淡定地坐在位置上享用婚禮佳餚,意外成為焦點。

據印度媒體《新德里電視台》(NDTV)報導,事件發生在馬哈施特拉邦的比萬迪(Bhiwandi),兩位男賓客淡定吃飯的影片在網路上瘋狂流傳。

從曝光的影片可以見到,背景不斷冒出熊熊烈焰,幾乎所有人都已經離開座位,向起火點靠近,但坐在桌前的2名男賓客卻若無其事地與拍攝者交談,其中一位男子轉頭查看了一下火災現場,隨即又轉回來繼續享用桌上美食,事不關己的模樣與後方激動的人群形成鮮明對比,影片貼出至今已有超過20萬人次觀看。

