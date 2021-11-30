婚禮驚傳火警！2賓客無視背後熊熊大火　淡定狂嗑佳餚

▲背後熊熊烈焰，2名男賓客卻淡定地享用婚宴佳餚。（圖／翻攝自Twitter／@musab1）

實習記者黃品臻／綜合報導

印度馬哈施特拉邦（Maharashtra）28日驚傳一場婚禮發生火災，起因為現場人員施放煙火不慎釀災，正當現場賓客都離開座位圍觀火勢時，卻有兩位男賓客超級淡定地坐在位置上享用婚禮佳餚，意外成為焦點。

據印度媒體《新德里電視台》（NDTV）報導，事件發生在馬哈施特拉邦的比萬迪（Bhiwandi），兩位男賓客淡定吃飯的影片在網路上瘋狂流傳。

從曝光的影片可以見到，背景不斷冒出熊熊烈焰，幾乎所有人都已經離開座位，向起火點靠近，但坐在桌前的2名男賓客卻若無其事地與拍攝者交談，其中一位男子轉頭查看了一下火災現場，隨即又轉回來繼續享用桌上美食，事不關己的模樣與後方激動的人群形成鮮明對比，影片貼出至今已有超過20萬人次觀看。

Wedding pandal catches fire. The guest is torn between checking it out and gobbling the delicious meal.#bhiwandi

pic.twitter.com/X2w28yKbRi — Musab Qazi (@musab1) November 29, 2021

報導指出，這場火災是因為施放煙火造成，大火燒毀了六輛兩輪車、一些椅子和裝飾品，當地出動四輛消防車趕到現場滅火，所幸整起事件沒有人受傷。