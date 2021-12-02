未出席雙城論壇　黃珊珊：本來就不是我的業務

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

2021台北上海雙城論壇於1日登場，但原本11月30日仍規劃出席的台北市副市長黃珊珊，當天卻未到場，引發外界質疑，是不是因為曾說「台灣是獨立自主國家」。黃珊珊2日受訪時強調，此次規劃本來就不是她的業務，且自己1日有其他行程，「跟這事情沒什麼關係，大家想太多了。」而自己也講了「台灣是獨立自主國家」言論10年以上。

黃珊珊上午表示，此次規劃是教育、文化，本來就不是她的業務，而2020年因為是防疫議題，所以才派她出席，兩岸論壇活動是早已規劃好的，且自己1日有其他行程，「跟這事情沒什麼關係吧，大家想太多了。」

黃珊珊強調，沒有人來跟她講任何事，「我覺得不用泛政治化，台灣是個民主自由社會，每個人都有表達意見的自由，我想任何人都會尊重大家這樣的自由。」此次就是城市交流，大家也都謹守分際，盡量做到讓大家減少誤解、增加互相了解，這都是一件好事，即使是冷戰中的國家，他們也需要交流。

有媒體詢問，「台灣是獨立自主國家」言論是否幫長期被抹紅的台北市長柯文哲解套？黃珊珊說，自己這句話已經講了10年以上，「大家都可以去查，這事有很奇怪嗎？」

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