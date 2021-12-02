政院推全聯、百貨打疫苗　北市質疑「亂槍打鳥」：傾向在醫院接種

▲台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

行政院擬推動大賣場、百貨公司隨到隨打，增加疫苗覆蓋率，大賣場部分，全聯、家樂福、愛買已於2日表達跟進意願，百貨則有遠百、新光三越、SOGO、微風、台北101強調會配合政府規定。不過，台北市副市長蔡炳坤表示，回歸醫院接種比較不會浪費醫療人力，「與其亂槍打鳥，不如設定目標族群。」

關於在大賣場接種疫苗的構想，蔡炳坤2日接受電訪時指出，會先評估並與衛生局討論，因為要先考量一些因素，第一是「主要對象、目標族群」，例如賣場可能是家庭主婦較多，但現在比較需要鼓勵的應是長者，但長者不一定會去大賣場。

蔡炳坤提及，第二個需要考量的是「地點」，打新冠疫苗與流感疫苗不一樣，必須設有留觀區，且不同疫苗的抽劑、運送條件不同，相對較嚴謹，倘若民眾接種後發生狀況，還要考量送醫問題，但「一般大賣場的空間足夠嗎？」

蔡炳坤認為，以台北市來說，北市大型醫院非常多，且此次預約情況不理想，所以比較贊同盡量回歸到醫院施打，包括「特別門診」或「現場掛號（隨到隨打）」方案，未來還有第三劑疫苗加強劑要施打，還是回到醫院接種較理想，針對中央的想法，北市會再評估。

被問到台北市政府附近百貨，包括新光三越已表達配合意願，但台北市政府近期才在大廳設接種站，是否會出現太多接種點等現象？蔡炳坤說，接種站設在市府已相當方便，且現在預約狀況不理想，連在醫院都沒什麼人，不如回歸醫院，比較不會浪費醫療人力，也透過醫院系統鼓勵病人接種疫苗，可能比較務實，「與其亂槍打鳥，不如設定目標族群。」

至於中央可能推出接種疫苗的獎勵方式，蔡炳坤說，贊同此機制，但對大賣場或百貨公司設接種站這塊，北市需要再研議，且也得派醫療團隊到百貨公司現場評估動線。