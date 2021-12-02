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Omicron入侵多國！北市稱本土疫情趨緩　「防疫住宿補助」只到明年2月

▲▼為因應春節返台檢疫人潮，台北市觀傳局22日表示，未來預計再增加34家防疫旅館、提供房間數將超過1萬3000間。（圖／台北市觀傳局提供）

▲北市防疫旅館示意圖。（示意圖／台北市觀傳局提供）

記者袁茵／台北報導

南非發現的新冠病毒變異株Omicron已在全球至少23國家現蹤，讓各國膽戰心驚。不過台北市觀傳局2日卻表示，隨著國內疫苗覆蓋率提升、本土疫情趨緩，「台北市防疫住宿補助」將辦理至2022年2月底為止。對此，北市觀傳局受訪時回應，由於推行當時中央未規定返台居家檢疫者得入住防疫旅館，而在今年6月時已強制規定，認為達成階段性任務。

北市觀傳局自2020年4月起辦理「台北市防疫住宿補助」，針對居家隔離、檢疫者自費入住北市防疫旅館、安心檢疫所（救國團劍潭海外青年活動中心），或居家隔離、檢疫者的同住親友入住北市旅館提供防疫住宿補助，補助按符合條件入住天數，按日補助500元，最高發放7000元補助，1人並以申請1次為限。

「台北市防疫住宿補助」自2020年4月6日至2021年11月30日，補助核准件數計2萬7075件，核准金額1億8702萬3449元。不過，北市觀傳局2日表示，隨著國內疫苗覆蓋率提升、本土疫情趨緩，該補助將辦理至2022年2月底止，檢疫期間於2022年2月28日前依入住天數每日補助500元，最高發放7000元補助。

北市觀傳局指出，該補助原則於申請後30日完成審核作業，但因今年6月間入境民眾強制入住防疫旅館，補助申請案件量爆增、跨年度預算等因素，12月起核准通過案件款項撥發將需較長時間完成，請申請通過的市民耐心等候款項入帳。

被問到Omicron變種病毒引發各國高度關注，此刻觀傳局卻說「防疫住宿補助」只到2022年2月底為止，是否有可能再延長時間？北市觀傳局接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，由於2020年做「防疫住宿補助」時，當時中央沒有強制規定從國外返台者一定要入住防疫旅館，北市基於鼓勵民眾多在防疫旅館居家檢疫，因此推行的計畫。

北市觀傳局提及，從今年6月起，中央流行疫情指揮中心要求返台者強制入住防疫旅館，因此失去當時推動補助的目的，加上本土疫情趨緩，覺得達到階段性任務，所以就補助到2022年2月底。

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