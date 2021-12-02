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Omicron來勢洶洶　蘇貞昌要求補足失聯移工防護網

記者陳家祥／台北報導

隨著國內疫苗量愈趨充足，第1劑的覆蓋率來到近78%、第2劑也有近57%。但由於國際疫情嚴峻，新型變種病毒Omicron侵襲各國，行政院長蘇貞昌2日在院會中，要求內政部、勞動部、衛福部、法務部等，建立失聯移工防護網，「這時候不是要抓失聯移工，而是要讓失聯移工安心地來施打」，是保護國人應有的作為。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌表示，目前國內疫苗總數已超過3700萬劑，但還沒打完的有950萬劑，疫苗數量夠、各種類的疫苗量也都夠。目前施打第1劑疫苗的覆蓋率近78%、第2劑也有近57%，能打這麼快已經比世界很多國家快，但是在78%跟57%之間，還有2成的落差，所以要設法把第1劑跟第2劑差距趕快追上。

蘇貞昌指出，國際疫情再起Omicron來勢洶洶，日本、韓國都有案例，台灣現在雖然一再+0，但是境外移入的確診案例有增多的趨勢，所以必須戒慎恐懼
「如何把這2成差距拉近，要請各部會想方設法，請相關部會負責的對象等等」。

蘇貞昌特別點出，移工要盡量施打，特別是失聯移工的防護網要建立起來，「目的不是抓失聯移工，而是要把防護網補起來」，請內政部、勞動部、衛福部、法務部，這時候不是要抓失聯移工，而是要讓失聯移工安心地來施打。

另外，比如長照中心不只是服務的員工，院民、家屬等，也請衛福部拿出方法，教育部的學校、法務部的監所，金管會的金融機構服務人員，環保署的清潔隊，文化部的展演場所機構等，科技部、經濟部的科學園區、工業園區等，都要設外展直接施打服務，無論如何要把數量提高，這是保護國人應該有的作為。

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