Omicron病毒疫苗效力數周內出爐！　佛奇：還需要現實世界數據

▲白宮首席防疫專家佛奇。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

白宮首席防疫專家佛奇1日表示，在幾周之內就能獲得Omicron病毒在實驗室內的數據，但要更了解疫苗效力，還是需要來自南非的現實世界數據，才能了解疫苗真正的臨床效果。至於美國新增的Omicron突破性確診案例，佛奇透漏，患者屬於突破性感染，症狀也相對輕微。但不能單靠一起個案就下任何結論。

佛奇（Anthony Fauci）接受CNN節目《市政廳》（Town Hall）訪問時表示，在幾周之內就能拿到變種病毒Omicron在實驗室內的疫苗效力數據，但現實世界的數據仍舊未知，「我們必須從南非那裡獲取經驗，才能了解疫苗真正的臨床效果。」而接下來也會開始進行疫苗效力的實驗，「只有當做完測試並獲得真實世界數據後，才能了解完整接種或打完加強劑的人，接觸到病毒後會發生什麼事。」

佛奇指出，現在對於Omicron病毒還有很多需要了解，例如在美國的首例Omicron確診個案，屬於已經完整接種疫苗的突破性感染，「但這並不能多告訴你什麼，因為Delta病毒也會有突破性感染，而這些已經完整接種的病患，症狀通常比較輕微。」但他也強調，不能單靠一起個案就下任何結論。

當提到對非洲南部國家的旅行禁令時，佛奇表示，這是一個非常困難的選擇，「但安全總比感到抱歉好。」他也希望能夠盡快獲得足夠的訊息，才能夠盡快收回這些禁令，「因為你不會希望看到當一個國家保持誠實和透明時，卻是對他們產生負面影響。」

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